Şahan Gökbakar’dan 29 Ekim paylaşımı: "Bu satırları bir Cumhuriyet çocuğu olarak yazıyorum…"

29 Ekim 2021 Cuma, 19:14

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yıl dönümü, bugün çeşitli etkinlikler ve organizasyonlarla Türkiye'nin dört bir yanında kutlandı.

Sanat, spor ve siyaset camiasından da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na yönelik paylaşımlar geldi. Bu isimlerden biri de ünlü komedyen Şahan Gökbakar oldu.

Gökbakar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; Cumhuriyeti’n 98. yaş gününde; Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü andı.

"BİR CUMHURİYET ÇOCUĞU OLARAK YAZIYORUM"

Türk bayrağının önünde bir fotoğrafını paylaşan ünlü komedyen, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Eskiden bu toprakların tek bir sahibi varmış. Padişah derlermiş ona. Her şey ona aitmiş ve bu topraklarda yaşayan milyonlarca insan da onun kullarıymış. Halktan birinin ülke yönetimine karışması veya başa geçmesi mümkün değilmiş. Çünkü mutlak monarşi denilen sistem yani padişahlık babadan oğula veya kardeşten kardeşe geçermiş sadece. Derken bir gün bu topraklar istila edilmiş. Her yere el koymuş düşman. Kaçan kaçmış, anlaşan anlaşmış ve bu halk kaderiyle baş başa bırakılmış. Eee bu hikaye burada biter mi? Bitmez...

Sonra bir kahraman vatan evladı çıkmış. Adı MUSTAFA KEMAL. Önce bütün halkı tek vücut etmiş, ardından bu millete önderlik ederek tüm düşmanları bu topraklardan kovmuş. Tekrar vatanı geri alınca düşmandan, kendisi padişah mı olacak? Tabi ki hayır.. Bu topraklar artık, kendi vatanını kanıyla canıyla savunan bu milletindir. Yönetim şekli Cumhuriyet olacak ve bundan sonra egemenlik kayıtsız şartsız milletin olacak demiş.

İşte bugün bu kararın 98.yıl dönümü... Bu satırları bir padişahın kulu olarak değil, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür ve cesur bir Cumhuriyet çocuğu olarak yazıyorum. Bana bu imkanı veren büyük ve güzel adam MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ü de minnet, saygı ve sonsuz sevgiyle anıyorum... Yaşasın Cumhuriyet!