Genco Erkal'dan 29 Ekim paylaşımı: Atatürk'ü Nâzım'ın dizeleriyle andı
Usta tiyatrocu Genco Erkal, Cumhuriyet'in ilanının 98. yılında, modern Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Nâzım Hikmet'in 'Kuvayı Milliye Destanı'ndaki dizeleriyle andı. Erkal'ın paylaşımı kısa sürede binlerce etkileşim aldı.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yıl dönümü, bugün çeşitli etkinlikler ve organizasyonlarla Türkiye'nin dört bir yanında kutlanıyor. Sanat, spor ve siyaset camiasından da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na yönelik paylaşımlar geliyor.
Son olarak usta tiyatrocu Genco Erkal, Cumhuriyet'in 98. yılında Nâzım Hikmet'in 'Kuvayı Milliye Destanı'ndan bir bölüm okudu.
Mustafa Kemal Atatürk'ün tasvir edildiği dizeleri seslendiren Erkal, sosyal medyadan bunun videosunu paylaştı. Erkal, videoya "Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa!" notunu düştü.
Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa! pic.twitter.com/zG26VuN3iY— GENCO ERKAL (@DOSTLARTIYATRO) October 29, 2021
Genco Erkal'ın yorumladığı, Nâzım Hikmet'in 'Kuvayı Milliye Destanı' eserindeki ‘26 Ağustos Gecesi Saatler’ bölümü şöyle:
"Dağlarda tek
tek
ateşler yanıyordu.
Ve yıldızlar öyle ışıltılı, öyle ferahtılar ki
şayak kalpaklı adam
nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden
güzel, rahat günlere inanıyordu
ve gülen bıyıklarıyla duruyordu ki mavzerinin yanında,
birdenbire beş adım sağında onu gördü.
Paşalar onun arkasındaydılar.
O, saatı sordu.
Paşalar: 'Üç' dediler.
Sarışın bir kurda benziyordu.
Ve mavi gözleri çakmak çakmaktı.
Yürüdü uçurumun başına kadar,
eğildi, durdu.
Bıraksalar
ince, uzun bacakları üstünde yaylanarak
ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak
Kocatepe’den Afyon Ovası’na atlayacaktı..."
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