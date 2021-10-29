Genco Erkal'dan 29 Ekim paylaşımı: Atatürk'ü Nâzım'ın dizeleriyle andı

29 Ekim 2021 Cuma, 17:42

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yıl dönümü, bugün çeşitli etkinlikler ve organizasyonlarla Türkiye'nin dört bir yanında kutlanıyor. Sanat, spor ve siyaset camiasından da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na yönelik paylaşımlar geliyor.

Son olarak usta tiyatrocu Genco Erkal, Cumhuriyet'in 98. yılında Nâzım Hikmet'in 'Kuvayı Milliye Destanı'ndan bir bölüm okudu.

Mustafa Kemal Atatürk'ün tasvir edildiği dizeleri seslendiren Erkal, sosyal medyadan bunun videosunu paylaştı. Erkal, videoya "Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa!" notunu düştü.

Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa! pic.twitter.com/zG26VuN3iY — GENCO ERKAL (@DOSTLARTIYATRO) October 29, 2021

Genco Erkal'ın yorumladığı, Nâzım Hikmet'in 'Kuvayı Milliye Destanı' eserindeki ‘26 Ağustos Gecesi Saatler’ bölümü şöyle:

"Dağlarda tek

tek

ateşler yanıyordu.

Ve yıldızlar öyle ışıltılı, öyle ferahtılar ki

şayak kalpaklı adam

nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden

güzel, rahat günlere inanıyordu

ve gülen bıyıklarıyla duruyordu ki mavzerinin yanında,

birdenbire beş adım sağında onu gördü.

Paşalar onun arkasındaydılar.

O, saatı sordu.

Paşalar: 'Üç' dediler.

Sarışın bir kurda benziyordu.

Ve mavi gözleri çakmak çakmaktı.

Yürüdü uçurumun başına kadar,

eğildi, durdu.

Bıraksalar

ince, uzun bacakları üstünde yaylanarak

ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak

Kocatepe’den Afyon Ovası’na atlayacaktı..."