29 Ekim: İşte 'Cumhuriyet’i biz böyle kazandık' fotoğrafının hikayesi
Cumhuriyet Bayramı, bugün tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. yaş günü olan bugün; bir simge haline gelen "Cumhuriyet'i biz böyle kazandık" pankartlı fotoğrafın gerçek hikayesi de yeniden gündeme geldi. İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın simge fotoğrafının hikayesi...
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yıl dönümü, bugün çeşitli etkinlikler ve organizasyonlarla Türkiye'nin dört bir yanında kutlanıyor. Sanat, spor ve siyaset camiasından pek çok isim 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na yönelik paylaşımlar yaparken; Cumhuriyet'in simgelerinden biri olan "Cumhuriyet'i biz böyle kazandık" fotoğrafının hikayesi yeniden gündeme geldi.
O meşhur fotoğrafın hikayesini; yapımcı, oyuncu ve senarist Gülse Birsel 2015 yılında yazmıştı.
Fotoğraf, Uşak'ın ilk
fotoğrafçısı Foto Kazım diye bilinen Kazım Özler tarafından çekilmişti.
“‘Cumhuriyet'i biz böyle kazandık’ başlıklı, Kurtuluş
Savaşı'nın sembollerinden biri haline gelmiş bu meşhur fotoğrafı biliyorsunuz.
Onun babası, yani dedem, İstiklal Savaşı'nda 4 madalya almış
Asım Bey. O zaman Kurtuluş Savaşı'nda mücadele edenlere çokça dendiği gibi,
lakabı ‘Mücahit Asım’. ‘Cihat’ kelimesinin şimdi Ortadoğu'da olduğu gibi
üzerine bomba bağlayıp masum insanların ortasında patlatmak için
kullanılmadığı, bu vatanın bağımsızlığı için mertçe savaşmayı ifade ettiği
yıllar.
Dedemin 33 kurşun deliği olan bir pelerini var, ilginç bir
savaş anısı olarak sonradan Tarih Kurumu'na bağışlanmış."
"O GÖRDÜĞÜNÜZ SİYAH CEKETLİ ADAM..."
"Fotoğrafın ilginç ve benimle ilgili hikâyesine gelelim: 1933
yılının Cumhuriyet Bayramı'nda çekiliyor. Uşak'ın ilk fotoğrafçısı Hüsnü Kazım
Özler tarafından. Babamın deyimiyle 'Foto Kazım'.
Fotoğrafta gördüğünüz siyah ceketli, kravatlı adam, babamın
kuzeni! Dedem Mücahit Asım'ın eşinin (yani babaannemin) dayısının oğlu Kamil
Kabalak. Uşak o zaman Kütahya'ya bağlı bir ilçe ve Kamil Bey de o ilçenin
belediye başkanı."
FOTOĞRAF NASIL BULUNDU?
“1990'ların başında babam bu fotoğrafı evde buluyor!
Resimdeki kuzeni Kamil Kabalak'ın oğlu Hasan Kabalak'a, Ankara'ya yolluyor.
Onlar da Genelkurmay Başkanlığı'nın arşivine gönderiyorlar. Fakat arşive
yanlışlıkla Ankara'da 1929'da çekilmiş diye kaydediliyor.”
“2007 yılında, fotoğraftaki Kamil Kabalak'ın yeğeni, (maalesef çok yakın zamanda rahmetli olan) Tuğgeneral Zeki Güngör, dayısının bulunduğu resmi, bir askeri tesiste "Ankara–1929" yazısıyla görüyor. Düzeltilmesi için dava açıyor. Fotoğrafın Uşak'ta çekildiği tespit ediliyor.”
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