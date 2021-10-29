Ünlü isimlerden '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' paylaşımları
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yıl dönümü, bugün çeşitli etkinlikler ve organizasyonlarla Türkiye'nin dört bir yanında kutlanıyor.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının armağanı olan Cumhuriyet’in 98. yılında; sanat, spor ve siyaset camiasından da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na yönelik paylaşımlar geliyor.
İşte ünlü isimlerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımlarından bazıları…
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