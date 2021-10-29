Ünlü isimlerden '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' paylaşımları

cumhuriyet.com.tr
29 Ekim 2021 Cuma, 13:05
<p class="MsoNormal">Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yıl dönümü, bugün çeşitli etkinlikler ve organizasyonlarla Türkiye'nin dört bir yanında kutlanıyor.</p><p class="MsoNormal">Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının armağanı olan Cumhuriyet’in 98. yılında; sanat, spor ve siyaset camiasından da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na yönelik paylaşımlar geliyor.</p><p class="MsoNormal"><strong>İşte ünlü isimlerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımlarından bazıları…</strong></p>

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yıl dönümü, bugün çeşitli etkinlikler ve organizasyonlarla Türkiye'nin dört bir yanında kutlanıyor.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının armağanı olan Cumhuriyet’in 98. yılında; sanat, spor ve siyaset camiasından da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na yönelik paylaşımlar geliyor.

İşte ünlü isimlerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımlarından bazıları…

<p>Tarkan.</p>

Tarkan.

<p>Cem Yılmaz.</p>

Cem Yılmaz.

<p>Burçin Terzioğlu.</p>

Burçin Terzioğlu.

<p>Ceren Moray.</p>

Ceren Moray.

<p>Demet Evgar.</p>

Demet Evgar.

<p>Tolga Sarıtaş.</p>

Tolga Sarıtaş.

<p>Gülse Birsel.</p>

Gülse Birsel.

<p>Hazal Kaya.</p>

Hazal Kaya.

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler