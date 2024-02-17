Şahan Gökbakar'dan 'İliç' açıklaması: Her seferinde aynı şeyleri konuşuyoruz'

Yayınlanma: 17.02.2024 - 17:51

Güncelleme: 17.02.2024 - 17:52

Oyuncu ve komedyen Şahan Gökbakar, yazdığı ve başrolü oynadığı “Erdal ile Ece” isimli yeni filmini anlattı.

Gökbakar, "Kendi aralarında birbirlerini çok seven ama ara ara didişen, tatlı bir çiftin komik herkesin izlediği zaman ‘A biz de böyleyiz, a sen de aynı böylesin. Aynı bizim gibi’ diyeceği bir hikaye" dedi.

ANKA'dan Edda Sönmez'e konuşan Şahan Gökbakar, "Erdal ile Ece evli bir çiftin başından geçen komik üç tane ayrı hikayeyi izleyeceğimiz bir film. Diyet, kıskançlık ve östrojen adlı üç ayrı bölümü var. Kendi aralarında birbirlerini çok seven ama ara ara didişen, tatlı bir çiftin komik herkesin izlediği zaman a biz de böyleyiz, a sen de aynı böylesin. aynı bizim gibi diyeceği bir hikaye. Bir karakterlerden oluşan bir film. Benim açımdan böyle" ifadelerini kullandı.

'TELEVİZYONDA DİZİ YAPMAK İSTEMİYORUM'

Filmin senaryosunu yazarken kendi evliliğinden de esinlendiğini belirten Gökbakar, "Bu kaçırılmayacak bir şey. İnsan yaşadığı şeyleri mutlaka bir yerde kaydediyor ve hani bir şey yazarken ortaya çıkıyor. Zaman zaman çok da böyle spesifik olarak kendi eşimle yaşadığım şeylerde bazen diyorum 'Bak bunu koyacağım filme' diye, eşim 'Aa sakın' diyor. 'Bak koyacağım, koyacağım' diyorum. Öyle yazdığım şeyler oluyor. Esinleniyor insan. Bu filmde de birkaç sahnede var. Tam olarak şimdi hangisi desen belki çıkartamam ama üzerine böyle geçerken buydu buydu derim" diye konuştu.

Televizyona dizi yapmak istemediğini belirten Gökbahar, "Televizyonda dizi yapmak istemiyorum. Talk Show, yok ,yok. Ben arada böyle bir film yapıp böyle bakıp çıkıyorum ortama. Öyle benim durumum" dedi.

'KEŞKE ÜLKEMİZİN DOĞAL GÜZELLİKLERİNİ HUKUKLA YASALARLA KORUYUCU OLABİLSEK'

Muğla’da cennet koyunda yaşanan gelişmeler hakkında konuşan Gökbakar, "Sadece Muğla'da Cennet Koyu'nda değil. Yani takip ediyorum. Çok da fazla bu konuyla ilgili birçok yerde olduğuyla ilgili çok da fazla şey görüyorum sosyal medyada. Üzücü tabii. Yani keşke bizim ülkemizde aslında ülkemizin en büyük özelliklerinden biri olan bu doğal güzellikler, tabiat bu coğrafyanın en alametifarikası o. Keşke ona birazcık daha özen gösterebilsek, keşke birazcık daha hani hukukla yasaları koruyucu olabilsek ama maalesef işte her zamanki gibi para hırsı, rant, çeşitli değişik amaçlar sonucu buraya getiriyor. Ama bütün bu konuda mücadele eden, haklarını koruyan , memleketlerini korumak isteyen, yaşadıkları yeri, vatanlarını korumak isteyen insanların da yanındayım canı gönülden ve yürekten her zaman desteklerim" ifadelerini kullandı.

'HER SEFERİNDE AYNI ŞEYLERİ KONUŞUYORUZ'

Recep İvedik filminde doğa katliamlarıyla ilgili çalışma yaptığı hatırlatılan Gökbakar, İliç'te gerçekleşen maden faciasına ilişkin ise şöyle konuştu:

"Erzincan’da yaşanan olay çok üzücü bir olay. Bir kere orada kaybedilen yaşamların hepsine bir kere Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına da baş sağlığı diliyoruz. Çok üzücü bir olay. Bu tür işler hani bizim yaptığımız işler daha mizah ağırlık. İşler belirli bir yerinden, ucundan, köşesinden tabii ki böyle konulara da değinmek de fayda var çünkü bizim seyircimiz çok büyük kitlelere ulaşabiliyor, bizim filmlerimiz. O anlamda hani Recep İvedik 7‘de biraz aslında yapmaya çalıştık onu.

Bu doğa katliamlarıyla ilgili bir mücadeleyi film ettik. Dediğim gibi bu bu işlerde her zaman destekçi konumundayım ve yürekten onların yanındayım. Yaşanan bu kötü olayda da kazada da herkese iyi geçmiş olsun İnşallah daha yaşanmaz böyle bir şey. Gereken önlemler alınır. İnşallah. Ama her seferinde de aynı şeyleri konuşuyoruz o da biraz üzücü tabii."