Erdoğan'ın 'anayasa' çıkışının ardından Bakan Bozdağ'dan açıklama: 'Talimatı aldık'

05 Ekim 2022 Çarşamba, 13:41

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Gelin çözümü anayasa düzeyinde sağlayalım" çağrısına ilişkin olarak açıklama yaptı.

Bozdağ, "Sayın Cumhurbaşkanımızın grup toplantısında verdiği talimatı aldık. Anayasa değişiklik teklif taslağı hazırlama çalışmalarımıza başlıyoruz" ifadesini kullandı.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Partisinin grup toplantısında konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanlığı’na başörtüsü ve kılık kıyafet konusunda yasal güvence sağlayan kanun teklifini sunan CHP'ye, "Gelin çözümü anayasa düzeyinde sağlayalım" çağrısında bulunmuştu.

Erdoğan, "Eğer samimiysen şayet bu zat temel bir insan hakkı olan başörtü meselesini ülkenin gündeminden katil bir şekilde çıkarmakta samimiyse, şayet bu zat gençlerimizin en büyük hassasiyetleri olan özgürlük alanlarından biri konumundaki bu meselenin ahdi temelini güçlendirme sözünün arkasındaysa, gelin çözümü yasa değil anayasa düzeyinde sağlayalım" ifadelerini kullandı.

"Meclisimizin 2008 yılında ortaya koyduğu bir irade de mevcuttur" diyen Erdoğan, "O dönemde hazırladığımız 5735 sayılı anayasa değişikliği teklifini kamuda çalışmayı da kapsayacak şekilde, bu hususta aksi yönde düzenleme yapılamayacağı açık kaydı ile yeniden çıkaralım" sözlerini kullanmıştı.