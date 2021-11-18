Şahan Gökbakar'dan faiz kararına tepki: Madem piyasaları, kurları falan önemseyen yok, yapın kafadan 0 faiz!
Oyuncu Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından Merkez Bankası’nın faiz kararına tepki gösterdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini 100 baz puan indirerek, yüzde 15’e çekti. Karar sonrası dövizdeki yükseliş hızlanırken, karar öncesi 10,54’e kadar gerileyen dolar, 10,97’ye kadar yükseldi, euro ise 11,46’yla rekor tazeledi.
Oyuncu Şahan Gökbakar, Merkez Bankası kararı sonrası sosyal medya hesabından ‘ironik’ bir paylaşımda bulundu.
Gökbakar Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;
“Direk sıfır yapsanıza faizi… Niye böyle tek tek… Madem piyasaları, kurları falan önemseyen yok, yapın kafadan 0 faiz. Hadi anam faiz maiz yok bizde deyin… Artık o zaman baronlar, lobiler, dış güçler, kıskanan eden vs. onlar düşünsün…”
Gökbakar, paylaşımına “Bu bir tavsiye değildir” notunu düştü.
Video Haberler
- Midesinde taşıdığı uyuşturucu patlayan kişi öldü
- Esenler'de dakikalarca süren kavga
- TRT 1'de yayınlanan Bizim Köyün Kızları'nda büyük panik
- Akkuyu'da bu kez su baskını!
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
En Çok Okunan Haberler
- Marketlerde karneyle satış dönemi başladı
- AKP'nin ilham kaynağı hakkında suç duyuruları
- Erdoğan ile Soylu karşı karşıya geldi
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- Otomotiv devinden ‘Türkiye’ kararı
- AKP kulisleri hareketlendi
- Mahkemeden Soylu'ya kötü haber
- Karamollaoğlu'ndan yeni 'Erdoğan' açıklaması
- AKP'den asgari ücret açıklaması
- Orhan Gencebay'ın hakkındaki iddialar doğru çıktı