Şahan Gökbakar'dan faiz kararına tepki: Madem piyasaları, kurları falan önemseyen yok, yapın kafadan 0 faiz!

18 Kasım 2021 Perşembe, 17:58

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini 100 baz puan indirerek, yüzde 15’e çekti. Karar sonrası dövizdeki yükseliş hızlanırken, karar öncesi 10,54’e kadar gerileyen dolar, 10,97’ye kadar yükseldi, euro ise 11,46’yla rekor tazeledi.

Oyuncu Şahan Gökbakar, Merkez Bankası kararı sonrası sosyal medya hesabından ‘ironik’ bir paylaşımda bulundu.

Gökbakar Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

“Direk sıfır yapsanıza faizi… Niye böyle tek tek… Madem piyasaları, kurları falan önemseyen yok, yapın kafadan 0 faiz. Hadi anam faiz maiz yok bizde deyin… Artık o zaman baronlar, lobiler, dış güçler, kıskanan eden vs. onlar düşünsün…”

Gökbakar, paylaşımına “Bu bir tavsiye değildir” notunu düştü.