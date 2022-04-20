Şahan Gökbakar'dan, hapis cezası alan rapçi Murda'ya destek
Komedyen Şahan Gökbakar, kişisel sosyal medya hesabından rapçi Murda’nın hapis cezasına çarptırılmasına tepki gösterdi. Gökbakar, "4 yıl hapis nedir yahu? Rap şarkısı yapan müzisyen bu ya, müzik bu, şarkı bu şarkı..." ifadelerini kullandı.
'Murda' lakaplı rapçi Önder Doğan, bazı şarkılarında uyuşturucu madde kullanmaya özendirdiği iddiasıyla yargılandığı davada 4 yıl 2 ay hapis cezası almıştı.
‘Duman’, ‘Eh Baba’ ve ‘Pahalı’ isimli şarkılarında uyuşturucu ve uyarıcısı madde kullanımını özendirdiği iddia edilen, ‘Murda’ hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.
DAHA ÖNCE GÖZALTINA ALINMIŞTI
Hollanda’da yaşayan Murda, daha önce Türkiye’ye giriş yaparken Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilen Hollandalı Murda, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hâkimliğince, yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
GÖKBAKAR'DAN 'HAPİS' KARARINA TEPKİ
Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla; Murda'ya verilen hapis cezasına tepki gösterdi ve ünlü rapçiye destek verdi. Gökbakar, durumu "Rap şarkıcılarını hapise atmak nedir ya?" sözleriyle eleştirdi.
Komedyen, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Rap şarkıcılarını hapise atmak nedir ya? Yok sözleri öyleymiş böyleymiş. Hapis nedir hapis? Yani en fazla yapılacak şey şarkının yayın yasağı olabilir... O bile kötü de! 4 yıl hapis nedir yahu? Rap şarkısı yapan müzisyen bu ya, muzik bu, şarkı bu şarkı..."
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