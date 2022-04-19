Murda lakaplı rapçi Öner Doğan'a hapis cezası
‘Duman’, ‘Eh Baba’ ve ‘Pahalı’ isimli şarkılarında uyuşturucu ve uyarıcısı madde kullanımını özendirdiği iddia edilen rapçi ‘Murda’ için karar çıktı.
Murda lakaplı rapçi Önder Doğan, bazı şarkılarında uyuşturucu madde kullanmaya özendirdiği iddiasıyla yargılandığı davada 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı.
‘Duman’, ‘Eh Baba’ ve ‘Pahalı’ isimli şarkılarında uyuşturucu ve uyarıcısı madde kullanımını özendirdiği iddia edilen, ‘Murda’ isimli şarkıcı Önder Doğan (37) hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.
Hollanda’da yaşayan Murda, daha önce Türkiye’ye giriş yaparken Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilen Hollandalı Murda, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hâkimliğince, yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
İfadesi ortaya çıkan Murda’nın, “2 tane ‘Duman’ isimli şarkım var. Türkiye’de söylediğim ‘Duman’ şarkım, suçlamanın olduğu şarkım değil. ‘Pahalı’ ve 'Eh Baba' şarkıları da benim. Hollanda’da yetiştim. Oranın kültürüyle yetiştim. Orada bu maddelerin kullanımı serbest. O yüzden burada böyle olduğunu düşünmedim. Rap şarkıları sokak jargonuna yakındır. Arada çok ince bir nüans vardır. Hiç kimseyi suça özendirmek maksadıyla söylenmiş değildir” ifadelerini kullanmıştı.
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