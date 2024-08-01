Şahan Gökbakar'dan kinayeli 'zam' tepkisi: Karadeniz'den gaz fışkıracak, bedava olacak
Konutlarda kullanılan doğalgazın toptan satış fiyatında yüzde 38 zam gelmesinin ardından ünlü oyuncu Şahan Gökbakar sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Zamma tepkisini gösteren Gökbakar X hesabından paylaşım yaptı.
'Karadeniz doğalgazı' gündemine anımsatma yapan Gökbakar şu ifadeleri kullandı:
"Dogalgaza %38 zam gelmiş... Açın gombilerıiiii, kökleyiiiiiiiin. Garadenizden gaaaaaaaz fışkıracaaak. Doğal gaz bidava olacaahhhh! Açıııııın galorifeerleriiiii..."
Dogalgaza %38 zam gelmiş... Açın gombilerıiiii, kökleyiiiiiiiin. Garadenizden gaaaaaaaz fışkıracaaak. Doğal gaz bidava olacaahhhh! Açıııııın galorifeerleriiiii...????— Şahan Gökbakar (@sgokbakar) July 31, 2024
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