Şahan Gökbakar'dan kinayeli 'zam' tepkisi: Karadeniz'den gaz fışkıracak, bedava olacak

Konutlarda kullanılan doğalgazın toptan satış fiyatında yüzde 38 zam gelmesinin ardından ünlü oyuncu Şahan Gökbakar sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.08.2024 - 00:37
Şahan Gökbakar'dan kinayeli 'zam' tepkisi: Karadeniz'den gaz fışkıracak, bedava olacak
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Zamma tepkisini gösteren Gökbakar X hesabından paylaşım yaptı.

'Karadeniz doğalgazı' gündemine anımsatma yapan Gökbakar şu ifadeleri kullandı:

"Dogalgaza %38 zam gelmiş... Açın gombilerıiiii, kökleyiiiiiiiin. Garadenizden gaaaaaaaz fışkıracaaak. Doğal gaz bidava olacaahhhh!  Açıııııın galorifeerleriiiii..."


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