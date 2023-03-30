Şahan Gökbakar'dan YSK'ye 'karpuzlu' gönderme: Mango olduğuna oy birliğiyle karar verdik...
Komedyen Şahan Gökbakar, YSK'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına yapılan itirazları reddetmesinin ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Sosyal medya hesabından karpuz görseli paylaşan Gökbakar, "Arkadaşlarımla yaptığım değerlendirme sonucunda, resimde görülen meyvenin açık ve net olarak Mango olduğuna oy birliğiyle karar verdik..." ifadelerini kullandı.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 3. kez aday olamayacağına yönelik olarak İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti, Memleket Partisi ve Sol Parti’nin itirazlarını görüşüp karara bağladı. YSK Başkanı Ahmet Yener, Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylıklarına yönelik itirazların oy birliğiyle reddedildiğini duyurdu.
YSK kararının ardından İYİ Parti'nin kararı Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) götüreceği iddia edilirken çok sayıda tepki de geldi. Son dönemde Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a çıkışlarıyla gündem olan ünlü komedyen Şahan Gökbakar'dan ise dikkat çeken bir paylaşım geldi.
'MEYVENİN MANGO OLDUĞUNA KARAR VERDİK'
Sosyal medya hesabından karpuz görseli paylaşan Gökbakar, 'mango' göndermesinde bulundu. Gökbakar, paylaştığı görsele, "Arkadaşlarımla yaptığım değerlendirme sonucunda, resimde görülen meyvenin açık ve net olarak Mango olduğuna oy birliğiyle karar verdik..." notunu düştü.
Arkadaşlarımla yaptığım değerlendirme sonucunda, resimde görülen meyvenin açık ve net olarak Mango olduğuna oy birliğiyle karar verdik... pic.twitter.com/vJWNOVlL8A— Şahan Gökbakar (@sgokbakar) March 30, 2023
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