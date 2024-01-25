Yayınlanma: 25.01.2024 - 14:35

Güncelleme: 25.01.2024 - 14:35

Buket Aydın ve Şahan Gökbakar gerilimi sürüyor. Gündem yer alan haberlerin ardından Şahan Gökbakar'ın eşi Selin Ortaçlı'ı hakkında araştırmalar başladı. Peki, Şahan Gökbakar'ın eşi Selin Ortaçlı Gökbakar kimdir? Selin Ortaçlı kaç yaşında, nereli? İşte ayrıntılar...

SELİN ORTAÇLI GÖKBAKAR KİMDİR?

Ayla Selin Ortaçlı olan oyuncu 24 Aralık 1986 tarihinde dünyaya geldi. Ortaokul ve liseyi İtalyan Lisesi'nde okuyan oyuncu, Yeditepe Üniversitesi'nde İtalyanca Sanat ve Tasarım Bölümü'nü okudu. Daha ilkokul yıllarında "Hayalimdeki Giysi" adlı tasarım yarışmasında birinci oldu. 2006 yılında Fashion Tv tarafından düzenlenen yarışmada "Gelecek Vadeden En İyi Kadın Model" ödülüne layık görüldü.

2009 yılında kendi markasını kurdu. 2010 yılında Şahika Tekand'dan bir yıl boyunca oyunculuk dersi aldı. Kamera karşısına ilk olarak Doktorlar dizisiyle geçen oyuncu; 2011 yılında Araf Zamanı adlı diziyle oyunculuk kariyerini pekiştirdi. Kara Para Aşk ve Kalp Hırsızı dizileriyle tanındı.