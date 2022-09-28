Netflix Tudum nedir, Tudum ne anlama geliyor? Tudum nasıl kullanılır, izlenir?

28 Eylül 2022 Çarşamba, 12:01

Dünyanın en popüler dizi/film platformu haline gelen Netflix'in oluşturduğu 'Tudum' sitesinin ne anlama geldiği ve ne işe yaradığı en merak edilen konular arasında yer alıyor. Bugün dünya çapında 220 milyon abonesi olan Netflix ile birlikte sürekli gündem olan 'Tudum nedir' araştırdık. İşte, merak edilenlerin cevabı...

TUDUM NEDİR, TUDUM NE ANLAMA GELİYOR?

TUDUM, Netflix'te bir film ya da diziden önce ilk duyulan sesten ilham alınarak "TUDUM" adı verilen bir etkinliktir. 2 yıldır düzenlenen etkinlikte Netflix yapımlarının hayranları, interaktif paneller ve sohbetler sırasında flaş haberleri öğreniyor ve ilk bakış videolarını, yeni fragmanları ve özel klipleri izlebiliyor.

Netflix, Tudum sitesi ise kullanıcılara Netflix'te yayınlanan diziler, filmler, belgeseller, şovlar ve daha fazlasıyla ilgili bilgi vermeyi amaçlayan bir web sitesidir. Tudum'da Netflix'te yayımlanan film ve dizilere ait özel röportajlar, kamera arkası görüntüleri ve bonus videolar yayımlanıyor.

Aslında Tudum bir web sitesinden ziyade, Netflix'in özel bir platformudur çünkü Tudum'a yine Netflix üzerinden ulaşılıyor.

TUDUM NASIL KULLANILIR, İZLENİR?

Klasik Netflix algoritması üzerinden işleyen Tudum'da bulunan içerikler, abonelerin Netflix izleme alışkanlıklarına göre oluşturuluyor ve bu şekilde öne çıkartılıyor. netflix.com/tudum üzerinden erişebilen site, Netflix kullanımınız üzerinden kişisel bir deneyim sunuyor.