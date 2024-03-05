Sahneden düşen Özgür Turhan'dan açıklama: 'Yeniden düşmek için sabırsızlanıyorum'
İzmir'deki gerçekleştirdiği gösteri sırasında sahneden düşerek yaralanan komedyen Özgür Turhan, "En kısa zamanda sahneye dönüp bir daha düşmek için sabırsızlanıyorum" dedi.
Stand-up gösterileriyle tanınan komedyen Özgür Turhan, İzmir'deki gerçekleştirdiği gösteri sırasında sahneden düştü. Turhan, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Özgür Turhan, sosyal medya hesabından sağlık durumunu paylaştı.
Turhan, "Sayın insanlar, geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ederim. Şu anda dinleniyorum. En kısa zamanda sahneye dönüp bir daha düşmek için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.
Sayın insanlar, geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ederim. Şu anda dinleniyorum. En kısa zamanda sahneye dönüp bir daha düşmek için sabırsızlanıyorum.— Özgür Turhan (@ozgurturhan38) March 4, 2024
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