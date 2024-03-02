Ünlü komedyen Özgür Turhan sahneden düştü: Eşi sağlık durumunu açıkladı

Stand-up gösterileriyle tanınan ünlü komedyen Özgür Turhan, sahneden düştü. Turhan'ın yaşadığı kaza sonrası sağlık durumuyla ilgili eşinden açıklama geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.03.2024 - 13:49
Ünlü komedyen Özgür Turhan sahneden düştü: Eşi sağlık durumunu açıkladı
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Tek kişilik stand up gösterileriyle tanınan ünlü komedyen Özgür Turhan geçtiğimiz gün çıktığı gösteri sırasında sahneden düştü. Turhan, sağlık ekiplerinin müdahale ettiği sırada yattığı yerden şakalarına devam etti. 

Özgür Turhan'ın eşi Deniz Bağdaş ise bu kaza sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

'Özgür'ü merak edenler için kısa bir şeyler söyleyeceğim' sözleriyle Özgür Turhan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulunan eşi Deniz Bağdaş, 'Şekeri düşmüş. Ondan bayılmış. Kan değerleri iyi. Ancak belli bir yükseklikten düştüğü için kaburgaları kırılmış. Özet bu' ifadelerini kullandı.


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