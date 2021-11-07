Sahte Rihanna Karaköy'de fotoğraf kuyruğu oluşturdu

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'ya ikizi kadar benzeyen bir kadın Karaköy'de ilgi çekti. Elinin üzerinde Rihanna'nın dövmesinden bulunan kadın, görenlerin odağı oldu.

cumhuriyet.com.tr
07 Kasım 2021 Pazar, 13:43
Sahte Rihanna Karaköy'de fotoğraf kuyruğu oluşturdu
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Karaköy’de bir mekanda sahte Rihanna ilgi çekti. Mekanda bulunan müşteriler, kadını Rihanna zannederek fotoğraf çekilmeye çalıştı. 

Yüz hatlarında saç şekline kadar şarkıcıya benzeyen genç kadının elinin üstünde de Rihanna'nın dövmesinden bulunuyor. Kim olduğunu soranlara, "I'm Rihanna" (ben Rihanna) şeklinde yanıt verdi.

FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İÇİN SIRAYA GİRDİLER

 Fotoğraf çektirmek için sıraya giren kişiler kısa süre sonra gerçek kadının Rihanna olmadığını fark etti. Elinin üzerinde Rihanna'nın dövmesinden bulunan kadın, gördüğü ilgiden memnundu. Müşterilerin, genç kadını Rihanna zannederek fotoğraf çektirmek istedikleri anlar ise sosyal medyada paylaşılarak kısa sürede gündem oldu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sosyal medya kullanıcıları, "Yalnız cidden aynısı", "Rihanna olmadığına ne kadar eminsiniz bence ta kendisi herkesi değilim diye kekliyor", "Çok benziyor" yorumlarında bulundu.


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