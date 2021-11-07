Shakira: Saldırıya uğradım kimse yardım etmedi

07 Kasım 2021 Pazar, 12:16

Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, geçtiğimiz ay parkta oğlu ile yürüyüş yaparken yaban domuzlarının saldırısına uğradı.

Glamour’a verdiği yeni bir röportajda olayı anlatan Shakira, domuzlar tarafından uğradığı saldırıya çevresindekilerin yardım etmediğini söyledi.

"İKİ DEV YABAN DOMUZU GELİP ÇANTAMI KAPTI"

Shakira, olayı şu sözlerle anlattı:



“Oğlum Milan’ı parkta yürüyüşe çıkarmıştım ve ona biraz dondurma almıştım. Parktaki banklardan birine oturmuştuk ve sadece kendi işimize bakıyorduk. Sonra arkadan iki dev yaban domuzu gelip bizi pusuya düşürdü ve çantamı kaptı.

“İNSANLAR SADECE İZLİYORLARDI”

Ben de ‘Aman Tanrım! Aman Tanrım!’ diyordum ve çığlıklar atıyordum çünkü çantamı götürüyorlardı ve telefonum, araba anahtarlarım, her şeyim onun içindeydi! Sanki beni anlayacaklarmış gibi! Ve insanlarsa sadece izliyordu, hiçbir şey yapmıyorlardı.

Çantamı karıştırmaya başladılar… Oğlumun sandviçi çantanın içindeydi, belli ki bu yüzden bu kadar ilgilendiler. Sonra da sandviçi alıp uzaklaştılar ve çantamı bıraktılar. Korkunçtu.”