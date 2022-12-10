Sakiler'in solisti Hasan Gözetlik kimdir, evli mi? Sakiler'in grup üyeleri kimlerdir?

10 Aralık 2022 Cumartesi, 12:35

Pinhani'nin Dünyadan Uzak parçasını yorumlayıp, özgün tarzlarıyla ortaya çıkan Sakiler'in solisti ve grup üyeleri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

SAKİLER'İN SOLİSTİ HASAN GÖZETLİK KİMDİR?

Üç kişilik grubun solistliğini üstlenen Hasan Gözetlik, 1990 doğumludur. Gözetlik, üniversite eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuar bölümünde tamamlamıştır. Esas çaldığı enstrümanlar arasında trombon ve trompet olan sanatçı aynı zamanda Koray Avcı'nın orkestrasında üflemeli çalgılar çalmaktadır.

HASAN GÖZETLİK EVLİ Mİ?

Hasan Gözetlik, Gönül Gözetlik ile evlidir ve çiftin üç çocuğu vardır.

SAKİLER'İN GRUP ÜYELERİ KİMLERDİR?

Sakiler'in grup üyeleri Hasan Gözetlik, Yücel Girgin ve Serkan Balkan'dır.

SAKİLER GRUBUNUN ŞARKILARI

Yalanı Bırak - 2022 (Single)

Doyamadım - 2022

Canıma Minnet - 2022

Ölürüm Hasretinle - 2021 (Tuna Velibaşoğlu ile)

Aşığın Kaderi - 2021

Selamı Var - 2021

Adımız Ayyaş - 2021

Dünyadan Uzak - 2020