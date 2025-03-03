'Şakir Paşa Ailesi' dizisinde mahkeme kararı ne olacak? Yeni bölüm yayımlanacak mı?

Yayınlanma: 03.03.2025 - 13:03

Güncelleme: 03.03.2025 - 13:03

NOW dizisi "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar"ın yeni bölümüne, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) yasağı nedeniyle tarih basılmadı. Bu durumun ardından gözler mahkemeye çevrildi.

RTÜK’ÜN YASAĞI BELLİ OLDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Şakir Paşa dizisinin yeni bölüm tanıtımında tarih yer almaması dikkat çekti. Bunun nedeninin, RTÜK yasağının NOW kanalına tebliğ edilmesi olduğu ortaya çıktı.

DİZİ YERİNE BELGESEL

Yeni bölüm tanıtımı tarihsiz bir şekilde yayınlandı. Kanal, bu hafta mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı alamazsa, Şakir Paşa Ailesi dizisinin 3 hafta daha ceza nedeniyle yayınlanamayacağı belirtildi. Dizi yerine, RTÜK'ün gönderdiği belgeseller ekrana gelecek.