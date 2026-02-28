Salatalardan çorbalara, zeytinyağlı yemeklerden bitki çaylarına Muğlalıların vazgeçilmez otu 125 TL!

Geçen yıl Mart ayında 50 TL’den satılan tilkişenin demeti bu sezon başında 125 TL’den alıcı buluyor.

Halk arasında yaban hindiba, mavi çiçekli hindiba ve yabani kuşkonmaz olarak da bilinen tilkişen, doğal beslenmeye önem veren vatandaşların ilgisini çekiyor. Akdeniz bölgesine özgü yabani bir bitki olan tilkişen, salatalardan çorbalara, zeytinyağlı yemeklerden bitki çaylarına kadar pek çok farklı şekilde tüketilebiliyor.

Pazarcı esnafı, sezonun henüz başında olunması nedeniyle ürünün sınırlı miktarda geldiğini belirtti. Tilkişenin Menteşe çevresinde henüz çıkmadığını ifade eden esnaf, ürünlerin ağırlıklı olarak Köyceğiz taraflarından toplandığını söyledi. Esnaf, ilerleyen günlerde ürün miktarının artmasıyla birlikte fiyatların düşmesini beklediklerini dile getirdi.