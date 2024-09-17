Salih Bademci, Raif Efendi rolüyle 'Kürk Mantolu Madonna’da

Yayınlanma: 17.09.2024 - 17:16

Güncelleme: 17.09.2024 - 17:16

Alman ve Türk ortak yapımı olarak çekilecek Kürk Mantolu Madonna filmi, sinemaseverler tarafından şimdiden merakla bekleniyor. Türk edebiyatının en değerli eserlerinden biri olan Sabahattin Ali'nin 1943 yılında yayınlanan bu romanı, beyazperdeye dokunaklı bir aşk hikâyesiyle taşınacak.

Başrol karakteri Raif Efendi için Salih Bademci'ye teklif götürüldü. Mert Dikmen’in yazdığı, Enes Ateş’in yöneteceği filmin senaryosunu beğenen Bademci’nin, projeye imza aşamasında olduğu öğrenildi. Film, Fikri Harika Prodüksiyon, Tme Films, ve CAB Film (Alman yapım firması) ortaklığında hayata geçirilecek. CAB Film, son olarak Grimme Ödüllü Netflix orijinal dizisi German Genius ile dikkat çekmişti. Filmin Aralık ayında sete çıkması planlanıyor.

10 aylık hazırlık sürecinin sonuna gelinen yapımda, başrol kadın oyuncunun kim olacağı ise henüz açıklanmadı. 1920 Almanya ve 1940 Türkiye olmak üzere iki zaman diliminde geçen filmde, Almanya sahneleri Babelsberg Stüdyoları’nda çekilecek.

Film, içe kapanık, melankolik ve dış dünyaya uyum sağlayamamış Raif Efendi’nin Berlin’de gençlik yıllarında yaşadığı büyük aşkın, hayatını nasıl değiştirdiğini, iş arkadaşı Rasim’in gözünden anlatacak. Kürk Mantolu Madonna, izleyicilere derin bir hüzün ve aşk dolu bir hikâye sunacak.