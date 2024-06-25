Salih Bademci'den şaşırtan 'tiyatro' çıkışı: 'Herkes her şeyi yapmasın'

Yayınlanma: 25.06.2024 - 10:51

Güncelleme: 25.06.2024 - 10:51

'Aydınlıkevler' oyununun 100. temsili öncesi Demet Akbağ, Salih Bademci, Sinem Ünsal ve Burak Dakak basın karşısına çıktı. Salih Bademci, bir soruya verdiği yanıtla gündem oldu.

2.Sayfa'nın haberine göre, dizi ve sinema oyunculuğunun yanı sıra tiyatro yapan Bademci'ye "Her oyuncu tiyatro sahnesinden geçmeli mi?" diye soruldu.

Bademci soruya şöyle yanıt verdi:

"Hayır, geçmemeli…. Yeten geçmeli, yetmeyen geride kalıp seyirci olarak izleyebilir sağ olsun. İzleyici olarak başımızın üzerinde yeri var. Herkes yapmasın ne olur? Gerek yok. Herkes her şeyi yapacak diye bir şey yok! Ben de her şeyi yapmıyorum, onlar da yapmasın. Gerek yok…"