Salih Bademci'den 'Kulüp' dizisi setinde Tarkan performansı

19 Kasım 2021 Cuma, 09:46

Blu TV'deki İlk ve Son'un ardından Show TV'deki Yalancı dizisinde de başrol oynayan Salih Bademci, her iki yapımdaki başarısıyla adından söz ettirmişti.

Başarılı oyuncu, son olarak Netflix'te yayınlanan Kulüp dizisindeki Selim Songür rolüyle sevenlerinden tam not aldı.

1950'li yılların Türkiye'sini mercek altına alan dizide Selim Songür karakterine hayat veren Salih Bademci, performansıyla sosyal medyada da gündem oldu.

TARKAN ŞARKISINI SESLENDİRDİ

Salih Bademci, bir şarkıcıyı canlandırdığı Kulüp dizisinin setinde, Tarkan'ın ünlü şarkısı Unutmamalı'yı seslendirdi. Şarkının sonunu 'Sonrası parayla' diye bitiren Bademci o anları Instagram hesabından paylaştı.

Ünlü oyuncunun paylaşımı sosyal medyada büyük beğeni topladı.