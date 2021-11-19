Salih Bademci'den 'Kulüp' dizisi setinde Tarkan performansı
Bu yıl İlk ve Son, Yalancı ve Kulüp dizileriyle izleyici karşısına çıkan oyuncu Salih Bademci, başarılı performanslarıyla beğeni topluyor. Kulüp dizisinin setinde Tarkan'ın ünlü şarkısı Unutmamalı'yı seslendiren Bademci, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Blu TV'deki İlk ve Son'un ardından Show TV'deki Yalancı dizisinde de başrol oynayan Salih Bademci, her iki yapımdaki başarısıyla adından söz ettirmişti.
Başarılı oyuncu, son olarak Netflix'te yayınlanan Kulüp dizisindeki Selim Songür rolüyle sevenlerinden tam not aldı.
1950'li yılların Türkiye'sini mercek altına alan dizide Selim Songür karakterine hayat veren Salih Bademci, performansıyla sosyal medyada da gündem oldu.
TARKAN ŞARKISINI SESLENDİRDİ
Salih Bademci, bir şarkıcıyı canlandırdığı Kulüp dizisinin setinde, Tarkan'ın ünlü şarkısı Unutmamalı'yı seslendirdi. Şarkının sonunu 'Sonrası parayla' diye bitiren Bademci o anları Instagram hesabından paylaştı.
Ünlü oyuncunun paylaşımı sosyal medyada büyük beğeni topladı.
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