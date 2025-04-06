Salih Bademci'den tutuklamalar üzerine tepki: 'Normalleşmiyorum çünkü...'
Ünlü oyuncu Salih Bademci, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne düzenlenen operasyon ve daha sonraki protestolar üzerine yapılan tutuklamalara ilişkin "Normalleşmiyorum çünkü..." başlıklı bir açıklama yaptı.
Ünlü oyuncu Salih Bademci, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aralarında olduğu çok sayıda belediye başkanının tutuklandığı operasyonlara ve sonrasında yaşanan gelişmeler üzerine bir tepki gösterdi.
Bademci, Instagram hesabı üzerinden yaptığı tepki paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Normalleşmiyorum çünkü...
Seçilmiş belediye başkanlarımız görevden alındı.
299 öğrenci ve daha bir sürü vatandaş haksız yere hala tutuklu.
Mahir Polat yaşam mücadelesi veriyor.
Kadın öğrenciler gözaltında tacize uğradı
Ve geleceğimizi savunmak suç değil."
Etiketler: #Salih Bademci #Ekrem İmamoğlu
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