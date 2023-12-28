Yayınlanma: 28.12.2023 - 15:18

Güncelleme: 28.12.2023 - 15:18

Beşiktaş'ta göreve gelen Samet Aybaba'nın görevinin ne olduğu ve Samet Aybaba'nın kariyeri araştırma konusu oldu. Peki, Samet Aybaba kimdir, nereli? Samet Aybaba hangi takımlı? Samet Aybaba'nın işi ne?

SAMET AYBABA KİMDİR?

Samet Aybaba 3 Şubat 1955 tarihinde Adana'da dünyaya gelmiştir. 1977'de efsanesi olacağı Beşiktaş'a transfer oldu. Beşiktaş'ta 11 yıl boyunca defans mevkiinde forma giydi ve 334 lig maçına çıktı ve sekiz gol attı. Aybaba, 1982 ve 1986'da olmak üzere iki kez Türkiye Ligi şampiyonu oldu. Lig şampiyonluklarının yanı sıra bir kez Süper Kupa, bir kez Başbakanlık ve iki kez TSYD Kupası'nı kazandı. Temmuz 1998'de uzun süre kaptanlık yaptığı Beşiktaş'ta jübile yaptı.

SAMET AYBABA'NIN KARİYERİ NASIL?

Teknik direktörlük kariyerine Kayserispor'da başlayan Aybaba, Anadolu'da birçok takımı çalıştırdı. 2001'de Gençlerbirliği ile Türkiye Kupası'nı kazandı. 2002'de Aybaba, Trabzonspor teknik direktörü oldu ve kulüple 2003 Türkiye Kupası'nı kazandı. Mart 2017'de 1. Lig ekibi Sivasspor'un başına geçti ve 1,5 yıl içinde kulübü Süper Lig'e çıkarttı. Son olarak 2021'de Adana Demirspor'un teknik direktörü olarak takımı Süper Lig'e çıkarttı. Haziran 2023'den beri Beşiktaş JK'nin futbol şube sorumlusudur ve takıma genel kaptanlık yapmaktadır.