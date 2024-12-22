Samsun'un önemli gelir kaynağı: Kilosu 35 TL

Yayınlanma: 22.12.2024 - 17:02

Güncelleme: 22.12.2024 - 17:02

Samsun'un Alaçam ilçesi Gökçeboğaz Mahallesi’nde defne yaprağı toplayan kadınlar, günün yaklaşık 6 saatini defne yapraklarını dallarından ayıklayarak geçiriyor. Üreticilerden Nurşen, Emine, Gülten ve Kevser Uyanık, defne ağaçlarını dikerek yıllar içinde büyüttüklerini ve bu ürünle gelir elde ettiklerini ifade etti.

İHRACATA KATI SAĞLIYOR

Kadın üreticiler, topladıkları yaş defne yapraklarını tarttıktan sonra ücretlerini peşin olarak aldıklarını belirtti. Defne yaprağı, sadece yerel ekonomiye değil, aynı zamanda ihracata da katkı sağlıyor. Üreticiler, artan talep nedeniyle satış noktasında herhangi bir zorlukla karşılaşmadıklarını ifade edildi.

BÖLGENİN ÖNEMLİ BİR GELİR KAYNAĞI

Defne yaprağı alımı yapan Karadeniz Bölge Sorumlusu Mustafa Karaca, bu ürünün pazarlamasında sıkıntı yaşanmadığını vurguladı. Karaca, "Defne yaprağı, Bafra ve Alaçam gibi ilçelerde önemli bir gelir kaynağı haline geldi. Bu bölgede yoğun şekilde toplanıyor ve Karadeniz Bölgesi’nin farklı noktalarından mahsul temin ediyoruz. Toplanan yapraklar İzmir’deki fabrikamızda işleniyor. Defne yaprağı, gıda sektörünün yanı sıra ilaç, kozmetik ve temizlik ürünlerinde de kullanılıyor" dedi.

Defne yaprağının her mevsim yeşil kalan bir bitki olduğunu belirten Karaca, yaş defne yaprağını şu anda 35 TL’den satın aldıklarını ve üreticilerin bu işten ciddi bir gelir elde ettiğini ifade etti.