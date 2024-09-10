Samsun'un yeşil altınında hasat başladı: Özel izin ile yetiştiriliyor

Yayınlanma: 10.09.2024 - 10:52

Güncelleme: 10.09.2024 - 10:52

'Kenevirin son kalesi' olarak adlandırılan Samsun’da hasat zamanı başladı. Samsun için önemli bir katma değer olan kenevir, sözleşmeli tarım modeli ve sanayide değerlendirilmesi ile birlikte ip, kedi kumu gibi ürünlerde kullanılıyor. Üreticiler için iyi bir münavebe bitkisi olan kenevir, Samsun ve ülke ekonomisine yüksek katma değer sağlıyor.

2013 yılında 7 dekara kadar azalan kenevir üretiminin artışı sonraki yıllarda artış gösterdi. 2022 yılında başlayan yatırımlarla birlikte yine Samsun için öncelikli ürünler arasında olan kenevir, 2024 yılı için 1 Ocak tarihinde başlayan üretim izni müracaatı ile Havza ve Vezirköprü ilçelerinde 253 üretici ile bin 650,6 dekar alanda tohum, 3 bin 228,9 dekar alanda lif olmak üzere toplam 4 bin 879,515 dekar alanda kenevir üretimi yapılıyor.

"YEŞİL ALTIN ÜRETİMİ İLİMİZDE ARTARAK DEVAM EDECEK"

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, “Mamul değil hammadde olan kenevirin sanayisi ile birlikte kıtığı (lif alındıktan sonra kalan çubuk) lifi ve tohumu ile yeşil altın olarak ilimizde tarımı artarak devam etmektedir. Ürünün sadece CBD ve THC olarak değerlendirilmesi kenevire haksızlık olacaktır. Kadim zamandan beri tarımı bilinen ürün Samsun için önemli bir katma değerdir. Sözleşmeli tarım modeli ve sanayide değerlendirilmesi ile birlikte kenevir üreticilerimiz için adı geçen ilçe ve alanlarda iyi bir münavebe bitkisi olarak ilimize ve ülkemize yüksek katma değer sağlayacaktır” diye konuştu.

Sağlam, 1 Eylül 2024 tarihi ile başlayan ÇKS -TBS müracaatları ile üreticilerin 2025 yılı ürün güncellemelerini tamamlayıp 1 Nisan 2025 yılında ise kenevir dosyalarını ilçe müdürlüklerine açtırmaları gerektiğini belirterek, “Üretim izinlerinin Kaymakamlık makamınca verileceğini unutmadan sözleşmeli tarım yapacak üreticilerimizin Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce örneği yayınlanan “Sözleşme” formatına uygun biçimde hazırlanan sözleşmelerin bir nüshasının İlçe Müdürlüklerimize bırakılması önem arz etmektedir. Bakanlığımız yeni destekleme modelinde sözleşmeli tarımın önemli olduğunu bir kez daha hatırlatmak isterim. Üreticilerimizin ürünü bol kazancı bereketli olsun” ifadelerine yer verdi.