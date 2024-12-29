Sanat dünyasından bir yıldız daha kaydı: Dayle Haddon hayatını kaybetti

Yayınlanma: 29.12.2024 - 16:50

Güncelleme: 29.12.2024 - 16:51

Eski model ve oyuncu Dayle Haddon, Pensilvanya’daki kızının evinde 76 yaşında hayatını kaybetti. BBC’nin haberine göre, ünlü ismin karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Yetkililer, Haddon’ın cansız bedeninin ikinci kattaki bir yatak odasında bulunduğunu açıkladı. Olay sonrası yapılan incelemelerde karbonmonoksit sızıntısının, kazandan çıkan dumanlardan kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Resmi ölüm nedeninin belirlenmesi için toksikoloji raporunun hazırlanması bekleniyor.





Dayle Haddon, yıllar önce The World's Greatest Athlete ve North Dallas Forty gibi yapımlardaki performanslarıyla tanınmıştı. Kariyeri boyunca güzelliği ve zarafetiyle dikkat çeken Haddon, modellik dünyasında da iz bırakan bir isim olmuştu.

KIZINDAN DUYGUSAL VEDA

Dayle Haddon’ın kızı Ryan Haddon, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda annesine şu sözlerle veda etti:



"Dayle’ın parlak ışığı bu dünyevi alemde söndü, ancak en çok ihtiyaç duyulan yerde parlamaya devam ettiğine eminim. Güçlü bir kadındı ama aynı zamanda nazik, yaratıcı ve meraklı bir insandı. İçten ve dıştan güzelliklerle donatılmış, herkese karşı düşünceliydi. Annemi çok özleyeceğim."