Sanatçı Cemil Özbayer, son yolculuğuna uğurlandı

13 Şubat 2022 Pazar, 17:58

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Devlet Tiyatroları (DT) emekli oyuncusu Cemil Özbayer (67), son yolculuğuna uğurlandı.



Oyunculuğunun yanı sıra pek çok tiyatro oyununda yönetmenlik yapan usta sanatçı Cemil Özbayer, 2 gün önce tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. DT Genel Müdürü Mustafa Kurt'un ölümünü sosyal medyadan duyurduğu Özbayer için Ahmet Efendi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Özbayer'ın ailesi, arkadaşları ve yurttaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Özbayer, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

BİRÇOK SİNEMA FİLMİNDE ROL ALDI

Cemil Özbayer, 1955 yılında Ankara'da dünyaya geldi.

Ankara Devlet Konservatuarı'nda 1975'te mezun olan Özbayer; Cüneyt Gökçer, Mahir Canova ve Bozkurt Kuruç gibi hocalardan ders aldı. Konservatuvarda öğrenci olduğu sıralarda Devlet Tiyatroları'nda pek çok oyunda rol almaya başlayan Özbayer, mezun olduktan sonra da burada oynamaya devam etti.

'Bizim Aile', 'Büyük Buluşma', 'Kuşdili', 'Hakkını Helal Et', 'Milat' ve 'Kollama'nın da arasında bulunduğu dizilerde rol alan Özbayer, 2007'de 'Hacı Bayram Veli' ve 2011'de 'Berlin Kaplanı' sinema filmlerinde de yer aldı.