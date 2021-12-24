Sanatçı Faruk Tınaz'ın ölümüyle ilgili çarpıcı iddia: 'Doktor ihmali var'
Kanser tedavisi gören Türk sanat müziğinin duayen ismi Faruk Tınaz, 65 yaşında yaşamını yitirdi Tınaz'ın ölümü sonrası açıklama yapan eşi Canan Tınaz, "Çok büyük bir doktor ihmali var" diyerek 6 ay önce Bodrum Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Tınaz, usta sanatçının doktor ihmalinden dolayı öldüğünü iddia etti.
Türk Sanat Müziği’nin usta isimlerinden Faruk Tınaz, 65 yaşında pankreas kanserinden dolayı İstanbul’da yaşamını yitirdi.
Atları çok sevdiği ve at sahibi de olduğu bilinen Türkiye Jokey Kulübü asli üyesi olan Tınaz için bugün Veliefendi Hipodrumu Şeref Tribünü önünde sanatçıya veda töreni düzenlendi. Törene katılanlar arasında Türkiye Jokey Kulübünün Başkanı Serdal Adalı, Türkiye Jokey Kulübü Asli Üyesi Can Güven, şair ve bestekar Ahmet Selçuk İlkan da vardı.
“DOKTOR TEŞHİSİ ATLADI”
Törende konuşan Faruk Tınaz'ın eşi Canan Tınaz, sanatçının ölümüne dair çarpıcı bir iddia ortaya attı. Tınaz, "Çok büyük bir doktor ihmali var" diyerek 6 ay önce Bodrum Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.
Canan Tınaz, şöyle konuştu:
"Burada çok hüzün var ama bence Faruk çok mutlu. Hastalığı dolayısıyla 9 aydan beri gelemediği bir yerde olduğu için bence bu hüznü dağıtmıştır burada ve gülümsüyordur."
"Doktorun raporu okumasıyla ilgili bir ihmal var. Yanlış anlaşılma olmasın lütfen. İhmal etmek değil. Doktorun raporu okumamasıyla alakalı bir ihmal, teşhisi atlaması daha doğrusu. Şu acı içinde bu şekilde cevap verirken sekebilir kelimelerim. Yanlış bir şey yapmak istemiyorum. Suç duyurusunda bulunuldu. İlerleyen süreçte daha geniş bilgi vereceğiz."
“YILLARCA BERABER ŞARKILAR YAPTIK”
Faruk Tınaz'ın arkadaşı sanatçı Ahmet Selçuk İlkan da “Şüphesiz hepimizin acısı çok büyük. Aslında her giden bizden bir şeyler götürüyor. Farkında mıyız bilmiyorum ama kimi çocukluğumuzu, kimi gençliğimizi, kimi anılarımızı…. Çok ortak heyecanlarımız oldu. Yıllarca beraber şarkılar yaptık. Bir şarkımızda ben ona şöyle yazmıştım; ‘Gün gelir gidersen çok şey istemem; bir resim, bir çiçek, bir anı yeter’ demiştim. Ama böyle bir vedayı hiç düşlememiştim açıkçası” diye konuştu.
CENAZE AYRINTILARI
Ünlü sanatçının cenazesi yarın memleketi Adana’ya götürülerek, Kabasakal Camii’nde öğle vakti cenaze namazı kılındıktan sonra Kabasakal Mezarlığı’na defnedilecek.
Video Haberler
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt geldi
- AGİ nedir? AGİ düzenlemesi kimin işine yaradı?
- 'Yeliz'den CHP'lilere skandal sözler
- 'Acil onay' için çarpıcı değerlendirme
- Dilmen'den canlı yayında el hareketi
- İşte Kadıköy'ün ortasındaki dehşet anları
- Karadeniz’de korkutan görüntüler
- Dolarda dün gece neler yaşandı?
- Aradaki fark şaşırttı
- Yurttaşın cevabı yürekleri sızlattı
En Çok Okunan Haberler
- Son anketten çarpıcı sonuçlar
- Erdoğan'ı kızdıracak 'döviz' kapağı
- MHP’li başkanın, işçiye şiddet uyguladığı ortaya çıktı
- İstanbul'da ulaşıma dev zam!
- Erbaş’ın eşinden müftülük denetimi
- Erdoğan açıkladı, bankalar artırdı
- Akbank'tan 'Kur Korumalı Mevduat' açıklaması
- Erdoğan'dan 'faiz' itirafı
- LPG ve motorin fiyatlarında indirim
- Bakanlık açıkladı: Faizde üst sınır belli oldu