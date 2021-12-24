Hastane odasından paylaştı: Sanatçı Oya Başar operasyon geçirdi

24 Aralık 2021 Cuma, 09:42

Usta oyuncu Oya Başar, önceki gün gözünden operasyon geçirdi. Başar, hastane odasında çekilen bir fotoğrafını Instagram hesabından yayınladı.

Ünlü sanatçı, gönderisini, “Yarın gözümü güzelliklere, iyiliklere açmak istiyorum" notuyla paylaştı. Takipçileri de ünlü sanatçıya, “Geçmiş olsun” mesajlarıyla iyi dileklerini iletti.

ÜNLÜ İSİMLERDEN 'GEÇMİŞ OLSUN' MESAJLARI YAĞDI

Ünlü sanatçıya, alarında Deniz Seki, Kalben, Evrim Akın, Ece Can Gümeci, Derya Baykal, Larissa Gacamer, Filiz Akın, Petek Dinçöz, Nevra Serezli gibi sanat camiasının tanınmış isimlerinden ve sevenlerinden "Geçmiş olsun" mesajları yağdı. Tek gözünden katarakt ameliyatı olan Başar'ın sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan bir dönem kanser tedavisi gören Başar, hastalığı ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Yaşadığı süreci anlatan Oya Başar, “Kanser bir ceza değil, herkesin başına gelebilir. Hayata pozitif bakacağız. 'Benim Annem Bir Melek' dizisi sırasında kemoterapi alıyordum. Oynamaya ve sete gitmeye devam ettim. Hayatı bırakmamak lazım” demişti.