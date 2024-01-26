Sanatçı Ferdi Özbeğen mezarı başında anıldı

Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden piyanist ve ses sanatçısı Ferdi Özbeğen, ölümünün 11. yıl dönümünde, tüm mal varlığını bağışladığı Türk Eğitim Vakfı (TEV) tarafından Ulus Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

AA
Yayınlanma: 26.01.2024 - 17:16
Sanatçı Ferdi Özbeğen mezarı başında anıldı
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Usta sanatçı Ferdi Özbeğen'in ölümünün 11. yılında kabri başında anıldı. Anma törenine TEV'in Genel Müdürü Banu Taşkın, TEV yetkilileri ve bursiyerlerin yanı sıra sanatçı dostları Selami Şahin ve Osmantan Erkır da katıldı.

"ADI YAŞAMAYA DEVAM EDECEK"

Banu Taşkın, törende yaptığı konuşmada, "Vefatından önce tüm mal varlığını ve ünlü beyaz piyanosunu vakfımıza bağışlayan Özbeğen, destekleriyle öğrencilerimizin hayatlarına dokunmaya devam ediyor. Türk müziğine unutulmaz eserler bırakan, hem şarkıları hem de sanatçı kişiliğiyle kalplerimizde yer edinen değerli bağışçımız Ferdi Özbeğen'in adı, öğrencilerimizin eğitimine sağladığı katkılar ile daima yaşamaya devam edecek. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz" ifadelerini kullandı.

 


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