Sanatçı Haldun Dormen hastaneye kaldırıldı

Usta oyuncu, yönetmen, eğitmen ve oyun yazarı Haldun Dormen, hastanede tedavi altına alındı.
97 yaşındaki sanatçı, kısa süre önce geçirdiği enfeksiyon nedeniyle özel bir hastanede tedavi görüyor.
SAĞLIK DURUMU STABİL
Doktorları tarafından durumu yakından takip edilen Dormen'in sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi.
Devlet sanatçısı unvanına da sahip usta oyuncu, bu sene sanat hayatının 72. yılını kutluyor.
Dormen, 1990'lı yıllarda Hacettepe Üniversitesi tarafından Onursal Bilim Doktoru unvanıyla ödüllendirildi, birçok önemli festivalde onur ödülüne değer görüldü.