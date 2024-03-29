Sanatçı Kadir İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin yeni gelişme

Sanatçı Kadir İnanır'ın rahatsızlanarak kaldırıldığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

AA
Yayınlanma: 29.03.2024 - 12:32
Sanatçı Kadir İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin yeni gelişme
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Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, sanatçının durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, İnanır'ın bugün daha iyi olduğunu ve bilinci açık, anlaşılabilir şekilde konuşmaya başladığını aktardı.

"OLUMLU YANIT ALINIYOR"

Sağlam, İnanır'ın diğer rahatsızlıklarının da kontrol altında olduğunu belirterek, "Uygulanan tıbbi tedavilere olumlu yanıt alınıyor. Oturabiliyor, fizik tedavi süreci devam ediyor. Yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir. Ancak yakın zamanda yoğun bakımdan çıkarmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

 


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