Sanatçı Muazzez Ersoy’dan dolandırıcılık uyarısı

“Yaşlanmayacağım” sözleriyle sık sık gündeme gelen 67 yaşındaki ünlü sanatçı Muazzez Ersoy, yeniden dolandırıcıların hedefi oldu. Ersoy, adına açılan sahte WhatsApp hesaplarından yakın çevresine mesajlar gönderildiğini belirterek sosyal medya hesabı üzerinden uyarıda bulundu.

Ersoy, ocak ayında da yapay zekâyla üretilmiş sahte görüntüler kullanılarak kendi adına ilaç ve kozmetik ürünü satışı yapan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Aynı şekilde mart ayında da çeşitli internet sitelerinde ismi kullanılarak ürün satışı yapıldığı, bu yolla haksız kazanç elde edildiği ortaya çıkmıştı.

SOSYAL MEDYADAN UYARI

Peş peşe gelen dolandırıcılık girişimlerinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Muazzez Ersoy, bu kez adına açılan sahte WhatsApp hesapları üzerinden yakın çevresine mesajlar gönderildiğini ifade etti.

“MESAJLAR BANA AİT DEĞİLDİR”

WhatsApp konuşmalarının ekran görüntülerini paylaşan Ersoy, şu açıklamayı yaptı:

“Amacını henüz bilmediğimiz şahıs ya da şahıslar tarafından yakın çevreme WhatsApp mesajları atılmaya başlanmış. Mesajlaşmak benim tarzım olmadığı için durum dikkat çekmiş. Dün haberimiz oldu, avukatım hukuki süreci başlattı.

Kimsenin zarar görmemesi, dolandırılmaması adına ekran görüntüsünü paylaşmayı ve uyarmayı uygun gördüm. Lütfen size de ulaşıldıysa bildirin, ulaşılmadıysa dikkatli olun. Bu mesajlar ve telefon numarası bana ait değildir.”

Sanatçı, takipçilerini bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaya çağırdı.