Sanatçı Tanju Tuncel son yolculuğuna uğurlandı

Yayınlanma: 16.07.2023 - 15:42

Güncelleme: 16.07.2023 - 15:42

Kartal’da kaldığı huzurevinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve burada hayatını kaybeden 83 yaşındaki usta sanatçı Tanju Tuncel’in cenazesi, Erenköy Galip Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Usta oyuncunun cenazesine kızı Banu Sezgin, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, tiyatro oyuncuları ve sevenleri katıldı.

"DUALARIM ONUNLA"

Birçok tiyatro oyunu ile sinema ve dizide rol alan sanatçının cenaze töreni öncesinde basın mensuplarına açıklama yapan oyuncu Nedim Saban, Tuncel'i ilk olarak 1978'de izlediğini ve o dönemden beri sıkı hayranı olduğunu söyledi.

Bir dizide kısa bir dönem birlikte rol aldıklarını, son 2 yıldır da öğrencileriyle birlikte Tuncel'i ziyaret ettiğini aktaran Saban, "Türkiye Tiyatrosu için büyük kayıp. Çok yetenekli özel bir insan ve duyduğum kadarıyla da kimseyi kırmamış hayatı boyunca. Bu da bence çok önemli, dualarım onunla" şeklinde konuştu.

"DÜNYANIN EN İYİ İNSANIYDI"

Oyuncu Feriha Eyüboğlu, kendisi 16 Tuncel ise 25 yaşındayken tanıştıklarını ve çocukluk arkadaşı olduklarını belirterek, "Dünyanın en iyi insanıydı. Zarif, naif, iyi bir oyuncuydu. Hayatı çalışmakla geçti, hep vermekle geçti" değerlendirmesini yaptı.

Eyüboğlu, Tuncel'in son dönemde bakımevinde kaldığını, buna rağmen ailesinden ve tiyatrodan arayan, soran, ilgilenen pek çok kişinin olduğunu ifade etti.

Aile dostlarından Oğuz Çineli ise 25 yıldır aile ile yakın bir dostluklarının bulunduğuna işaret ederek, "Tanju teyzemizi kaybettik, hepimiz çok üzgünüz, evladı, torunları, herkes çok üzgün" değerlendirmesini yaptı.

Bazı iddiaların aksine son dönemde Tuncel'e iyi bakıldığını ifade eden Çineli, "Ben sürekli yanlarındayım ve son iki gündür de onlarla birlikteydim yine. Aile elinden gelen her şeyi yaptı" dedi.

"AİLESİ, SON İKİ GÜN ONUNLA BİRLİKTEYDİ"

Çineli, önceleri kendi evinde yaşayan Tuncel'in tek başına kalamaması ve bakıcı kabul etmemesi sebebiyle bakım evine geçtiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Şu anda bulabileceğiniz en iyi huzur evinin, en iyi odasındaydı ve ailenin eli sürekli üstündeydi. Bu durumdayken bunu bu kadar net bilmeyenlerin bazı hoş olmayan söylemlerde bulunması tabii nahoş oldu. Aileyi de üzüyor. Yani Tanju hanım şimdi duysa daha çok üzülür. Ailesi, son iki gün 48 saat hastanede onunla birlikteydi."

Kızı Banu Sezgin'in yanı sıra ailesi, dostları ve oyuncu arkadaşlarının da katıldığı törenin ardından Tuncel'in cenazesi Osmangazi Mezarlığı'na defnedildi.

TANJU TUNCEL KİMDİR?

Adana’da 1940 yılında doğan Tanju Tuncel, Akhisar Ortaokulu, Erenköy Kız Lisesi ve ardından İstanbul Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nü bitirdi. Tuncel, kendisi gibi oyuncu olan Necdet Yakın ile evlenip boşandı.

Tiyatroya Gençlik Tiyatrosu’nda başlayan Tuncel, İstanbul Şehir Tiyatrosu’ndan emekli oldu. Emekli olduktan sonra dizilerde oynamaya devam eden Tuncel, ’Geniş Aile’, ’Eyvah Eyvah 2’, ’Eyvah Eyvah 3’, "Babamın Kemikleri" gibi yapımlarda da yer aldı.