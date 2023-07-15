Usta oyuncu Tanju Tuncel hayatını kaybetti
Usta oyuncu Tanju Tuncel 83 yaşında hayatını kaybetti.
Birçok dizi ve filmde rol alan usta oyuncu Tanju Tuncel 83 yaşında hayata veda etti.
Tuncel, 'Geniş Aile', 'Eyvah Eyvah 2', 'Eyvah Eyvah 3', Babamın Kemikleri gibi yapımlarda yer almıştı.
KİMDİR?
Adana'da 1940 yılında doğan Tuncel, Akhisar Ortaokulu, Erenköy Kız Lisesi ve İstanbul Konservatuvarı Tiyatro bölümü mezunudur. Tuncel, kendisi gibi oyuncu olan Necdet Yakın ile evlenip boşandı. Tiyatroya Gençlik Tiyatrosu'nda başlayan Tuncel, İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda emekli oldu. Tuncel, emekli olduktan sonra da dizilerde oynamaya devam etti.
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