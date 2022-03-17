Sanatçı ve yapımcı Kunt Tulgar hayatını kaybetti

17 Mart 2022 Perşembe, 03:20

Yeşilçam’da yönetmenliğinin ve oyunculuğunu yanı sıra kurgu, eşleme, ses ve daha birçok görev alarak dönemin bilinen isimleri arasında yer alan sanatçı Kunt Tulgar, 76 yaşında yaşamını yitirdi.

Tulgar'ın vefat haberini Sinema Emekçileri Sendikası duyurdu.

Yönetmen, Yapımcı ve Oyuncu olarak sinemamızda önemli emekleri bulunan Kunt Tulgar 75 yaşında hayatını kaybetti. pic.twitter.com/QdonP0FTVY — Sine Sen (@DiskSine) March 16, 2022

KUNT TULGAR KİMDİR?

Kunt Tulgar, Tarzan İstanbul'da (1952) filminde Tarzan'ın çocukluğunu canlandırdı. 1960'ların ikinci yarısından itibaren birçok kült filmde rol aldı. Kunt Tulgar, oyunculuk ve yönetmenliğin yanı sıra kurgu, eşleştirme, ses ve negatif kurgu, ses çekimi ve kopya baskı yıkamanın yanı sıra ses mühendisi olarak yaptığı çalışmalarla tanınmaktadır.

Dünyayı Kurtaran Adam (1982), Yılmayan Şeytan (1983) gibi filmlerin ses ekiplerinde çalıştı. İlk yönetmenlik denemesini Tarzan Adam (1974) ve ardından Süpermen Dönüyor (1976) ile yaptı. (1979) İnsanlık uğruna (1981) Gizli Kuvvet (1983) gibi Türk sinemasına damga vurmuş birçok filmde yer almıştı.