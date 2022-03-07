Sanatçı Erdal Çelik'ten 32 yıl sonra Emel Müftüoğlu'na gönderme

Sanatçı Erdal Çelik yeni çıkardığı single'ının kapağında Emel Müftüoğlu'na gönderme yaptı.

cumhuriyet.com.tr
07 Mart 2022 Pazartesi, 09:15
Sanatçı Erdal Çelik'ten 32 yıl sonra Emel Müftüoğlu'na gönderme
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Türk pop müziği sanatçılarından Erdal Çelik, geçen günlerde müzikseverlerle buluşturduğu “Hayalimdeki Resim” single’ının kapağı dikkat çekti.

Erdal Çelik'in, Emel - Erdal ikilisinin ayrılmasının ardından Emel Müftüoğlu’nun 1990 yılında yayınladığı ilk albümün kapağına gönderme yaptığı, “Hayalimdeki Resim” single’ının kapak fotoğrafı “Yıllar sonra gelen gönderme” olarak yorumlandı.

Fecri Ebcioğlu’nun hayattayken kaleme aldığı son şarkı sözü olan “Hayalimdeki Resim” usta aranjör Sadun Ersönmez’in yepyeni düzenlemesiyle dinleyenlerle buluştu.


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