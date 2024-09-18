Sandık Kokusu'nun Gülnaz'ı Gözde Seda Altuner kimdir, nereli?
Sandık Kokusu yeni sezon bölümleriyle ekran macerasına kaldığı yerden devam ediyor. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez dizisinin kadrosuna 3 yeni oyuncu dahil oluyor. Peki, Sandık Kokusu'nun Gülnaz'ı Gözde Seda Altuner kimdir, nereli?
Show TV’nin sevilen dizisi Sandık Kokusu yeni sezon ilk bölümüyle bu akşam izleyici karşısında olacak. 2. sezonu merakla beklenen dizinin oyuncu kadrosuna yeni isimler eklendi. Gözde Seda Altuner Gülnaz rolüyle yapıma dahil oldu. Peki, Sandık Kokusu'nun Gülnaz'ı Gözde Seda Altuner kimdir, nereli?
SANDIK KOKUSU GÜLNAZ KİMDİR?
Gülnaz Başkaya, Hasan’ın kız kardeşidir. Urfa’da doğmuş ve büyümüştür. Kocasını kaybetmiş ve bir kızı vardır. Abisi Hasan’ı her şeyin üstünde tutar. Filiz gibi bir kadınla evlenmesine şaşırır. Filiz’in meydanı boş görmesine izin vermez.
Tanıdığı andan itibaren Filiz ve kızlarını hiç sevmemiş, abisine yakıştırmamıştır. Ona göre bu kadınlar “dullar kulübüdür” ve Başkaya ailesi için bir yüz karasıdır.
Gülnaz, kızı Nazlı’nın üniversite eğitimi bahane ederek kızıyla birlikte o eve taşınır ve Filiz’e dünyayı dar eder. Hem şehirli Filiz’i şaşkınlıkla izler, hem de yoluna çıkmaktan kendini alamaz.
Küçük şehirden gelen bu kadın İstanbul’daki hayat karşısında nasıl değişim gösterecektir?
GÖZDE SEDA ALTUNER KİMDİR?
Gözde Seda Altuner, 16 Haziran 1982 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Yeditepe Ünv.Radyo Sinema tv bölümünü kazandı. Oyuncu olma hayali daha ağır bastığı için 2 yıl sonunda bu bölümden ayrıldı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü’nün konservatuvar sınavlarına girerek kazandı. 2006 yılında mezun oldu. Seda Altuner oyunculuğun yanı sıra, senaryo yazarı olarak da çalışmalarda bulundu. Cast-ı Olan mı Var adlı kısa filmin senaryosunu yazdı ve ayrıca rol aldı.
YER ALDIĞI PROJELER:
Yüzyıllık Mucize
Sizi Dinliyorum
Cenazemize Hoşgeldiniz
Sadakatsiz
Söz Vermiştin
Avlu
Street / Cadde
Paramparça
Kocan Kadar Konuş: Diriliş
Celal ile Ceren
Cast-ı Olan mı Var mı
Öyle Bir Geçer Zaman ki
Çılgın Kanal
Melekler ve Kumarbazlar
İş Arıyoruz
Hayat Kavgam
Eşref Saati
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Kulübümüzün kapıları kendisine sonsuza dek kapalıdır'
- S.Ö.'yü hatırlayan var mı?
- Tavşantepe Mahallesi’nin imamına soruşturma
- Saray'dan HÜDA PAR'a '4. madde' yanıtı
- Lübnan patlamalarının ardından İsrail'den jet karar
- THY uçağında olay çıkaran o yolcu hakkında yeni gelişme
- Kanal İstanbul bölgesine yeni imar planı
- Erdoğan'dan 'ilk dört madde' çıkışı
- Uzmandan flaş uyarı: 'Cebimizdeki telefon da...'
- Hizbullah’ın sipariş verdiği firmadan çarpıcı açıklama