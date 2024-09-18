Yayınlanma: 18.09.2024 - 14:50

Güncelleme: 18.09.2024 - 14:50

Show TV’nin sevilen dizisi Sandık Kokusu yeni sezon ilk bölümüyle bu akşam izleyici karşısında olacak. 2. sezonu merakla beklenen dizinin oyuncu kadrosuna yeni isimler eklendi. Gözde Seda Altuner Gülnaz rolüyle yapıma dahil oldu. Peki, Sandık Kokusu'nun Gülnaz'ı Gözde Seda Altuner kimdir, nereli?

SANDIK KOKUSU GÜLNAZ KİMDİR?

Gülnaz Başkaya, Hasan’ın kız kardeşidir. Urfa’da doğmuş ve büyümüştür. Kocasını kaybetmiş ve bir kızı vardır. Abisi Hasan’ı her şeyin üstünde tutar. Filiz gibi bir kadınla evlenmesine şaşırır. Filiz’in meydanı boş görmesine izin vermez.

Tanıdığı andan itibaren Filiz ve kızlarını hiç sevmemiş, abisine yakıştırmamıştır. Ona göre bu kadınlar “dullar kulübüdür” ve Başkaya ailesi için bir yüz karasıdır.

Gülnaz, kızı Nazlı’nın üniversite eğitimi bahane ederek kızıyla birlikte o eve taşınır ve Filiz’e dünyayı dar eder. Hem şehirli Filiz’i şaşkınlıkla izler, hem de yoluna çıkmaktan kendini alamaz.

Küçük şehirden gelen bu kadın İstanbul’daki hayat karşısında nasıl değişim gösterecektir?

GÖZDE SEDA ALTUNER KİMDİR?

Gözde Seda Altuner, 16 Haziran 1982 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Yeditepe Ünv.Radyo Sinema tv bölümünü kazandı. Oyuncu olma hayali daha ağır bastığı için 2 yıl sonunda bu bölümden ayrıldı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü’nün konservatuvar sınavlarına girerek kazandı. 2006 yılında mezun oldu. Seda Altuner oyunculuğun yanı sıra, senaryo yazarı olarak da çalışmalarda bulundu. Cast-ı Olan mı Var adlı kısa filmin senaryosunu yazdı ve ayrıca rol aldı.

YER ALDIĞI PROJELER:

Yüzyıllık Mucize

Sizi Dinliyorum

Cenazemize Hoşgeldiniz

Sadakatsiz

Söz Vermiştin

Avlu

Street / Cadde

Paramparça

Kocan Kadar Konuş: Diriliş

Celal ile Ceren

Cast-ı Olan mı Var mı

Öyle Bir Geçer Zaman ki

Çılgın Kanal

Melekler ve Kumarbazlar

İş Arıyoruz

Hayat Kavgam

Eşref Saati