Şamil Ekinci kimdir? Trabzonspor efsanesi Mustafa Şamil Ekinci kaç yaşında, nereli? Trabzonspor efsanesi Mustafa Şamil Ekinci neden öldü?
Eski Trabzonspor Kulübü Başkanı Mustafa Şamil Ekinci yaşamını yitirdi. Peki, Şamil Ekinci kimdir? Trabzonspor efsanesi Mustafa Şamil Ekinci kaç yaşında, nereli? Trabzonspor efsanesi Mustafa Şamil Ekinci neden öldü?
Trabzonspor'un eski başkanlarından Mustafa Şamil Ekinci, 83 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Şamil Ekinci kimdir? Trabzonspor efsanesi Mustafa Şamil Ekinci kaç yaşında, nereli? Trabzonspor efsanesi Mustafa Şamil Ekinci neden öldü?
MUSTAFA ŞAMİL EKİNCİ KİMDİR?
Mustafa Şamil Ekinci 2 Haziran 1941 yılında dünyaya gelmiştir. Aslen Kırşehirli olan Şamil Ekinci, o dönemde Ankara'ya bağlı olan Keskin'de doğmuştur. 7 yaşındayken ailesiyle birlikte İstanbul'a taşınmış, liseyi İstanbul Erkek Lisesinde okumuştur. 1961'de 19 yaşındayken un fabrikası kurmak amacıyla amcası Muarrem Ekinci ile birlikte Trabzon'a yerleşmiştir. 1970–71 döneminde, Trabzonspor Yönetim Kurulu üyesi olmuş, 1975–76 döneminde ise Trabzonspor başkanı seçilmiştir. 1974’te ise kendi isteği üzerine soy kütüğü Trabzon'a taşınmıştır.
Şamil Ekinci, Trabzonspor'da görev yaptığı süre zarfında Trabzonspor ile dört lig şampiyonluğu, iki Türkiye Kupası, dört Cumhurbaşkanlığı Kupası ve bir Başbakanlık Kupası kazanmıştır. Beş yılda kazandığı bu başarılar onu Trabzonspor tarihinde önemli bir yere oturtmuş, daha sonraki dönemlerde; Trabzonspor'un kazandığı kupaların sergilendiği müzeye onun adı verilmiştir. Müze, günümüzde de Şamil Ekinci Müzesi adı altında hizmet vermeye devam etmektedir.
Bazı kesimlerce Trabzonspor'un yeniden şampiyonluklar kazanabilmesinin yolu olarak belirtilen "öze dönüş hareketi"nin savunucularından biridir. Trabzonspor'un temelinin Trabzonlu futbolcularla kurulması gerektiğini birçok demecinde dile getirmiştir. 2008 yılında akciğerindeki sorunlarla uğraşmak zorunda kalmış, aynı yılın şubat ayında başarılı bir ameliyat geçirmiştir.
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