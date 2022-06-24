Sandra Bullock, oyunculuğa ara verdiğini açıkladı: 'Tükendim, bittim'
Ünlü oyuncu Sandra Bullock, "Bittim, tükendim. Bir süre kamera karşısına geçmeyeceğim." diyerek, mesleğine ara verdiğini açıkladı. Bullock'un kararı, hayranları arasında şok etkisi yarattı.
Romantik komediden aksiyona 30 yıllık kariyerinde onlarca filmde rol alan Sandra Bullock son açıklamasıyla hayranlarını üzdü. Ünlü aktris, psikolojik ve ruhsal olarak tükendiğini, bu yüzden de bir süre oyunculuğa ara vereceğini dile getirdi.
Bullock, "Kendi programımdan başka kimsenin programına bağlı olmak istemiyorum. Çok tükendim, çok yorgunum. Sağlıklı kararlar verebilecek durumda değilim" dedi.
NE ZAMAN DÖNECEĞİ BELLİ DEĞİL
NTV'nin aktardığına göre; The Hollywood Reporter'a konuşan Bullock, verdiği aranın ne kadar süreceğini de bilmediğini, bundan sonra meslek hayatında eskisi kadar yoğun olmayan, daha rahat bir program sürdürmeyi planladığını söyledi.
Bullock sözlerine, "İş benim için her zaman sabitti ve çok şanslıydım. Bunun muhtemelen benim koltuk değneğim olduğunu anladım. Her zaman bir buzdolabını açıp buzdolabında hiç olmayan bir şeyi aramak gibiydi" diyerek devam etti.
30 yıllık kariyerinde, romantik komediden aksiyona birçok filmde rol alan Sandra Bullock, ‘Altın Küre’, ‘Oscar’ gibi ödüllere değer görüldü. Bullock, daha önce verdiği bir röportajında da geçici bir süre için mesleğine ara vermek istediğini söylemişti.
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