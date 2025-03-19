Özgür Özel 81 ilde buluşuyoruz demişti... İstanbul'da nerede toplanılacak?

Yayınlanma: 19.03.2025 - 13:44

Güncelleme: 19.03.2025 - 13:47

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sabah saatlerinde gerçekleştirilen geniş çaplı bir operasyonla gözaltına alındı. Operasyon kapsamında basın danışmanı Murat Ongun, kampanya direktörü Necati Özkan ve çeşitli belediye yetkililerinin de aralarında bulunduğu 100'ü aşkın isim gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü iki ayrı soruşturma kapsamında İmamoğlu'na "suç örgütü liderliği" ve "terör örgütüne yardım" suçlamalarının yöneltildiği belirtildi.

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel ise yaşananların ardından parti genel merkezinde, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki göstermek amacıyla yurttaşlara çağrıda bulundu.

Yücel, saat 14.00'ı işaret ederek, şunları söyledi:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu ve yol arkadaşlarımıza uygulanan hukuksuzlukları büyük bir dikkatle takip ediyoruz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel sabahın erken saatlerinde İstanbul'a hareket etti. Demokrasiye inanan, millet egemenliğine ve bu güzel ülkemizin geleceğine sahip çıkmak isteyen tüm vatandaşlarımızı bugün saat 14.00'da bulundukları il ve ilçelerde baba ocağına CHP parti binalarına, Ankara'da bulunan vatandaşlarımızıysa CHP Genel Merkezi'ne davet ediyoruz. Ekrem İmamoğlu ve yol arkadaşlarımızın yanındayız. Saat 14.00'da baba ocağında buluşuyoruz. Şunu hiç kimse unutmasın hiçbir güç millet iradesinden üstün değildir."

Cumhuriyet'in ulaştığı kaynaklara göre, 'il ve ilçe binası önünde toplanma çağrısı'nın İstanbul için geçerli olmadığı öğrenildi. İstanbul'da Vatan Emniyet'in önünde toplanılacağı belirtildi.