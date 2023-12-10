Saraçoğlu açıkladı: 1 kaşığı ile öksürük ve soğuk algınlığından kurtulacaksınız...

Yayınlanma: 10.12.2023 - 18:44

Güncelleme: 10.12.2023 - 18:44

İbrahim Saraçoğlu, sağlığımıza birçok yararı dokunan meyan kökünün öksürük ve soğuk algınlığı gibi yaygın rahatsızlıklara karşı etkili bir çözüm sunabileceğini açıkladı. Alternatif tıbbın önemli temsilcilerinden biri olarak bilinen Saraçoğlu, meyan kökünün kullanımının kolaylığı ve geniş etki alanı sayesinde popülerliğini koruduğuna dikkat çekiyor.

SARAÇOĞLU ÖNERİYOR...

Meyan kökünün öksürüğe olan olumlu etkisi, içeriğinde bulunan güçlü anti-enflamatuar özellikleriyle bağlantılıdır. Meyan kökü çayı olarak tüketildiğinde, boğazda hissedilen ağrıyı hafifletmeye yardımcı olur. Bu nedenle, öksürük şuruplarının birçoğunun içeriğinde meyan kökü bulunmaktadır ve bu şuruplar öksürük tedavisinde etkili olur.

Stres altında olan bireylerin de meyan köküne başvurabileceğini belirten Saraçoğlu, meyan kökünün vücudun stresle baş etmesine yardımcı olduğunu ve stresi azaltarak vücut direncini artırdığını ifade ediyor.

Kadın sağlığı açısından da meyan kökünün önemli bir rol oynadığını vurgulayan Saraçoğlu, menopoz dönemindeki kadınların ve PMS semptomlarıyla başa çıkan kadınların rahatlamak için meyan kökü kullanabileceğini belirtiyor. Meyan kökünün fitoöstrojenik özellikleri, östrojen benzeri bir etki göstererek menopoz dönemine özgü şikayetleri hafifletir.

Saraçoğlu, meyan kökünün özellikle kış aylarında sık karşılaşılan solunum sistemi hastalıklarına iyi geldiğini söylüyor. Solunum sistemini temizleyerek balgamdan kurtulmayı sağlayan meyan kökü, bronşit ve grip gibi solunum yolu enfeksiyonlarının tedavisinde etkili olabilir.

Son olarak, meyan kökünün mide ve bağırsak sorunlarına da iyi geldiğini belirten Saraçoğlu; mide ekşimesi, yanma, bulantı, besin zehirlenmesi ve hazımsızlık gibi durumlar için meyan kökünün önerilebileceğini ifade ediyor.

SOĞUK ALGINLIĞINDAN KORUNMAK İÇİN MEYAN KÖKÜ ÇAYI İÇİN...

1 fincan su ve 1 çay kaşığı meyan kökü cezvede kaynatılarak içildiğinde soğuk algınlığı için doğal bir kalkan oluşturacak...