Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'ndan ayak kokusuna doğal çözüm!

Yayınlanma: 25.09.2023 - 15:10

Güncelleme: 25.09.2023 - 15:10

Ayak kokusu, sıcak hava, yoğun aktiviteler veya uygun olmayan ayakkabılar nedeniyle birçok kişinin karşılaştığı rahatsız edici bir sorundur. Ancak doğanın bize sunduğu doğal çözümlerle bu sorunla başa çıkmak mümkün. İşte Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'ndan ayak kokusu karşıtı kür...

Ayak kokusu, bilimsel olarak "bromhidrozis" olarak adlandırılır ve ayaklardan yayılan hoş olmayan bir koku olarak tanımlanır. Ayak kokusu, genellikle ter bezlerinin, özellikle de ayaklardaki eccrine ve apokrin ter bezlerinin faaliyeti ile ilişkilendirilir. İşte ayak kokusunun nedenleri:

Ter Bezlerinin Faaliyeti: Ayaklar, vücudun en fazla ter üreten bölgelerden biridir. Sıcak hava veya fiziksel aktivite sırasında ter bezleri daha fazla ter üretir ve bu ter, ayakların nemlenmesine neden olur.

Bakteri ve Mantarlar: Ayaklar nemli ve sıcak bir ortamda bulunduğunda, bakteri ve mantarlar için uygun bir yaşam alanı oluşur. Bu organizmalar, teri ve ölü deriyi besin kaynağı olarak kullanır ve bu süreç sonucunda hoş olmayan kokular oluşur.

Ayakkabı Seçimi: Ayak kokusu, uygun olmayan ayakkabı seçimi nedeniyle de olabilir. Dar, sıkı veya nefes almayan ayakkabılar ayakların terlemesini artırabilir ve bu da kokunun şiddetlenmesine yol açabilir.

Yetersiz Ayak Hijyeni: Ayakların düzenli olarak yıkanmaması veya kurutulmaması da kokuya neden olabilir. Özellikle ayak parmakları arasındaki nemli bölgelerin kurutulmaması, bakteri ve mantarların çoğalmasına yol açar.

Genetik Faktörler: Bazı insanlar, genetik olarak daha fazla ter üretme eğilimindedir ve bu da ayak kokusunun artmasına katkıda bulunabilir.

Stres ve Anksiyete: Stres altında olan kişiler, ter bezlerinin daha fazla çalışmasına neden olabilir, bu da ayak kokusunu artırabilir.

AYAK KOKUSU KARŞITI KÜR

8 bardak suya,2 yemek kaşığı kurutulmuş ceviz atın, 8 dakika kaynatın. Bir kovaya aldığınız suyun ılımasını bekleyin. Yaklaşık 30 dakika ayaklarınızı bekletin. Kurulama işlemini atlamayın. Bu kür taze hazırlanır. 1 hafta boyunca günde 1 defa uygulayın. Sonra 1 ayda haftada 3 defa uygulayın.