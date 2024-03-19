Sararan kıyafetleri beyazlatmanın 6 pratik yolu: Renkleri değiştiği için kıyafetlerinizi çöpe atmaya veda edin...

Yayınlanma: 19.03.2024 - 17:45

Güncelleme: 19.03.2024 - 17:45

Zamanla açık renkli kıyafetlerinizde oluşan sararma, sıklıkla aşırı kullanım, deodorant kullanımı, yanlış saklama koşulları veya haşere etkisi gibi nedenlerden kaynaklanabilir. Bu durumda, en sevdiğiniz kıyafetlerinizi elden çıkarmak zorunda kalabilirsiniz gibi hissedebilirsiniz. Ancak endişelenmeyin, açık renkli kıyafetlerdeki sararmaları gidermek ve eski haline getirmek için bazı yöntemler bulunmaktadır. Peki, renkleri değiştiği için kıyafetlerinizi atmaya nasıl son verirsiniz? İşte sararan kıyafetleri beyazlatmanın 6 pratik yolu...

1. BEYAZ SİRKE

Sararan bölgelerin üzerine tuz serperek ve ardından beyaz sirke dökerek, kıyafetlerdeki sararmaları gidermek mümkündür. Bu yöntemde, sararan bölgelere tuz serpildikten sonra üzerlerine beyaz sirke dökülür ve yaklaşık 30 dakika bekletilir. Daha sonra kıyafetler makinede yıkanır. Beyaz sirke, sararan bölgeleri açar ve kıyafetin eski canlılığını geri kazanmasına yardımcı olur.

2. AMONYAK

Amonyak ve oksijenli suyu bir kapta karıştırarak, sararan bölgelere uygulayabilirsiniz. Karışımı sararan bölgelere döktükten sonra kıyafetin yumuşamasını bekleyin. Ardından, kıyafeti makinenin kısa programında yıkayarak sararmaların giderilmesine yardımcı olabilirsiniz.

3. KARBONAT

Karbonat, sararmış kıyafetleri beyazlatmak için etkili bir doğal çözümdür. Sararan bölgeyi kapatacak şekilde karbonatla kaplayın ve üzerine biraz limon suyu sıkarak yaklaşık 10 dakika bekleyin. Bu süre zarfında bölgede köpürmeler oluşabilir. Daha sonra kıyafeti makineye atarak yıkayın. Karbonat, sarı lekeleri aşındırırken, makine de lekenin tamamen çıkmasını sağlar. Ancak, bu yöntemi kullanmadan önce, kumaşın dayanıklılığını test etmek önemlidir.

4. LİMON SUYU

2 litre suyu kaynatın ve kaynadıktan sonra büyük bir kabın içine aktarın. Suya 1 yemek kaşığı tuz ve 1 bardak limon suyu ekleyin. Daha sonra 1 kaşık çamaşır deterjanı ilave ederek karıştırın. Sararan kıyafetleri hazırladığınız suyun içine ekleyin ve yaklaşık 1 saat bekletin. Ardından, kıyafetleri beyaz yıkama programında yıkayın. Bu yöntem özellikle penye, gömlek ve yazlık kumaşlar için etkilidir.

5. ASPİRİN

Aspirin ile kıyafetin sararan bölgelerini gidermek mümkündür. Kıyafeti geniş bir kaba alın ve üzerine 5-6 adet aspirin ekleyin. Daha sonra üzerine sıcak su dökün ve kaşık yardımıyla karıştırın. Karışımda kıyafeti yaklaşık 1 saat beklettikten sonra, kıyafeti makinenin en uygun modunda yıkayabilirsiniz. Bu yöntem, sararan bölgeleri etkili bir şekilde temizler ve kıyafetlerinize eski canlılığını geri kazandırır.

6. OKSİJENLİ SU

Oksijenli su, genellikle hassas kıyafetlerin temizliği için tercih edilen etkili bir yöntemdir. Bu yöntem için 1 bardak oksijenli su ile 1 yemek kaşığı çamaşır deterjanı karıştırılır. Karışım sararmış olan bölgeye dökülür ve yaklaşık 30 dakika bekletilir. Ardından, kıyafet hassas yıkama programında yıkanır. Oksijenli su, hassas kumaşları nazikçe temizler ve sararmış bölgelerin giderilmesine yardımcı olur.