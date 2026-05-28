Sarı kakülü hayatını kurtardı: 'Donald Trump' lakaplı manda kesilmekten son anda kurtuldu

Bangladeş’te Kurban Bayramı öncesi sıra dışı bir olay yaşandı. Sarı kakülü ve beyaz teni nedeniyle ABD’nin eski başkanı Donald Trump’a benzetilen ve bu lakapla anılan albino bir manda, kesimden son anda kurtarıldı.



Sosyal medyada viral olmasının ardından ülke genelinde yoğun ilgi gören 700 kilogramlık hayvan için Bangladeş hükümeti resmi olarak devreye girdi.

İÇİŞLERİ BAKANI TALİMAT VERDİ: PARASI İADE EDİLECEK

Kurbanlık olarak satılan mandaya gösterilen olağanüstü kamuoyu ilgisi ve çiftlik çevresinde oluşan kalabalık, güvenlik endişelerini de beraberinde getirdi. Yaşanan gelişmeler üzerine Bangladeş İçişleri Bakanı Salahuddin Ahmed, hayvanın kurban edilmemesi yönünde talimat verdi.





İçişleri Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, mandayı kurbanlık olarak satın alan kişiye ödediği ücretin tamamının geri iade edileceği belirtildi. Kesilmekten kurtarılan mandanın, yaşamının geri kalanını sürdürmesi için başkent Dakka’daki ulusal hayvanat bahçesine nakledileceği duyuruldu. Bir bakanlık yetkilisi, "Son anda güvenlik endişeleri ve olağan dışı kamuoyu ilgisi nedeniyle mandanın kurban edilmemesine karar verildi" ifadelerini kullandı.

"DONALD TRUMP" İSMİNİ NASIL ALDI?

Sıradan bir kurbanlık satışı olarak başlayan süreç, mandanın fotoğraflarının internete düşmesiyle bir anda yön değiştirdi. Ülkenin dört bir yanından gelen ziyaretçiler, hayvanın sarı kakülünü ve sakin tavırlarını görebilmek için çiftliğe akın etti.





Mandanın sahibi Ziauddin Mridha, hayvana "Donald Trump" isminin, aradaki benzerliği ilk fark eden küçük kardeşi tarafından verildiğini söyledi.

ÇOK NADİR GÖRÜLÜYOR

Büyükbaş hayvanların ezici çoğunluğunun koyu renkli olduğu Bangladeş'te albino mandalar oldukça nadir görülen bir tür olarak kabul ediliyor. Mandanın sahibi Mridha, hayvanın alışılmadık derecede uysal olduğunu, sık beslenme ve düzenli banyo gibi çok özel bir bakıma ihtiyaç duyduğunu belirtti.