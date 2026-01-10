Sarıgöl’de dalında kalan son hasat: Eksi 7 derecede olgunlaştı...

Sarıgöl Ovası'nda üzüm üretiminde uygulanan geç hasat ve dalında muhafaza yöntemleri, üreticilere önemli bir avantaj sağlamaya devam ediyor. Aşağıkoçaklar Mahallesi'nde üretim yapan Musa Topdemir, bağlarında özenle muhafaza ettiği üzümleri yeni yılın ilk günlerinde hasat ederek pazara sundu.

Her yıl yeni yılda üzüm satmayı başardığını belirten Topdemir, "Kış üzümü kesimimiz devam etmekte. Kral sofralarını, masaları süsleyen ve dilek tutan gençlerimizin dilekleri inşallah kabul olacak bu üzümlerle. Şu anda da yine kral dediğimiz, kraliçe dediğimiz tüm ailelere, tüm sevdiklerimize yine 2026'da da kış üzümü, şifalı, eksi 7 derecede kırağıyı yemiş olan, kanserojen maddelerden arınmış olan kış üzümümüz yine sofralarımızı süslemeye devam edecek" dedi.

Sarıgöl'de son yıllarda dalında üzüm muhafazası yapan üretici sayısının arttığını belirten yetkililer ise, bu uygulamanın hem üreticiye ekonomik katkı sağladığını hem de Sarıgöl üzümünün kalitesini ve değerini artırdığını ifade etti.