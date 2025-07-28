Sarıgöl Ovası beyaz gelinliğini giydi: 113 bin dekarlık alanda 9 tür üzüm yetiştiriliyor

Yaklaşık 113 bin dekarlık alanda başta Çekirdeksiz Sultaniye olmak üzere dokuz farklı üzüm çeşidi yetiştirilen Sarıgöl Ovası'nın bu yıl yüzde 90'ı örtü altına alındı. Haziran ayında başlatılan örtüleme çalışmaları, aşırı sıcaklara rağmen örtü ekipleri tarafından titizlikle tamamlandı.

Özellikle Buldan-Alaşehir karayolu güzergahında seyir halinde olan sürücüler ve yolcular, beyaz örtülerle kaplanan bağların oluşturduğu manzarayı cep telefonlarıyla kaydederek ölümsüzleştirdi.

"KORUMA AMAÇLI ÖRTÜ HER GEÇEN YIL ARTIYOR"

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, her yıl doğa olaylarına karşı üzüm bağlarının koruma altına alındığını belirterek, "Sarıgöl Ovası'nda her yıl üzüm bağlarımızı dolu, sıcaklık, çiy, kırağı gibi doğa olaylarına karşı koruma altına alıyoruz. Her geçen yıl örtüleme oranı artıyor. Bu yıl aşırı sıcaklar nedeniyle daha fazla üretici örtü kullandı. İlçemizde ova ve yayla olmak üzere 113 bin dekarlık alanda dokuz tür üzüm yetiştiriliyor. Bunların başında ise Sultaniye üzüm geliyor. Bu yıl bağların yüzde 90'ı örtü altına alındı." dedi.

"ÇİFT YÖNLÜ KORUMA YAYGINLAŞIYOR"

Ziraat Odası Başkanı Ülgen, son yıllarda üzüm bağlarında hem dolu tülü hem de beyaz kanaviçe ile çift yönlü koruma yapıldığını belirterek, "Bu örtüler bankalardan kredi desteğiyle alınabiliyor. Üreticilerimiz isterse bu imkândan faydalanabilir." ifadelerini kullandı.