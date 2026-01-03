Sarıgöl Ovası’nda beklenemeyen hasat: Ender olarak rastlanıyor!

Manisa’nın üzümüyle ünlü Sarıgöl Ovası’nda bağlarda budama çalışmaları, soğuk havaya rağmen aralıksız devam ediyor. Kış döneminde yapılan budama sırasında asmalarda nadiren rastlanan tek tük üzüm salkımları ise üreticiler tarafından "çoban üzümü" olarak adlandırılıyor. Sarıgöl’de yıllardır üzüm üreticiliği yapan yaşlı bağcılar, çoban üzümünün geçmişten günümüze uzanan hikayesini anlattı. Üreticiler, eskiden üzüm hasadı tamamlandıktan sonra bağların yapraklarını değerlendirmek ve doğal gübre sağlamak amacıyla koyun sürülerinin bağlara sokulduğunu belirtti.

Yaşlı üreticiler, "Sarıgöl ve çevresinde yıllar önce üzüm hasadı bittikten sonra bağcılar, bağların yapraklarını yemeleri için çobanlara verirdi. Çobanlar da sabahın erken saatlerinde sürülerini bağların içine koyar, hayvanlar doyana kadar günlerce bağlarda otlatırdı. Bu sırada asmalarda unutulmuş olan üzüm salkımlarını bulan çobanlar da afiyetle yerdi. İşte o nedenle asmalarda tek tük kalan bu üzüm salkımlarına ‘çoban üzümü’ denilmeye başlandı ve bu isim günümüze kadar geldi" ifadelerini kullandı.

Günümüzde bağlara artık koyun sürülerinin sokulmadığını dile getiren üreticiler, buna rağmen kış aylarında budama yapan tarım işçilerinin zaman zaman bu tek salkım üzümlere rastladığını söyledi. Budak yapan işçilerin buldukları çoban üzümünü ise kendi aralarında paylaşarak yediği belirtildi.